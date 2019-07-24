Eski AKP’li vekilin akrabalarına son dakika hamlesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte büyükşehire bağlı 30 iştirak şirketinin yönetim kadrolarının istifa etmemesi nedeniyle başlayan yönetim krizi, yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifasının ardından genel müdürlerin de görevden alınmasıyla önemli ölçüde aşıldı. Ancak İBB şirketlerinin bu yönetim krizi sırasında ihale sözleşmeleri imzalamaya devam ettiği görüldü.

İSTİFA KRİZİ SIRASINDA İMZALAR ATILDI

İstifa eden İBB Genel Sekreter yardımcılarından Çağatay Kalkancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu BELBİM Elektronik Para ve Ödemi Hizmetleri A.Ş, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden önce 21 Haziran günü “ofis temizlik” ihalesine çıktı. Seçimden 2 gün önce düzenlenen bir yıllık ofis temizlik hizmetini içeren iş için açılan ihaleyi 280 bin liralık teklifin sahibi Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile istifa krizinin yaşandığı sırada 9 Temmuz günü sözleşme imzalandı. Sözleşme 10 Temmuz 2019-10 Temmuz 2020 arasını kapsıyor. 2018 yılında açılan yine bir yıllık olan ihaleyi de 219 bin liraya Campak Temizlik şirketi kazanmıştı.

ŞİRKET YÖNETİMİ “TANIDIK”

Şirketin İTO kayıtlarına göre yönetimi kurulu başkanı Abdulkadir Turan, yardımcısı da Muammer Turan. Muammer Turan, AKP'li eski milletvekili ve eski İBB Meclis Üyesi Ali Turan'ın kardeşi. Ali Turan da şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Ali Turan, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde AKP İBB Meclis üyesi olarak seçildi. 2011 Genel Seçimleri'nde de AKP Sivas Milletvekili oldu. Ali Turan'ın oğlunun, kardeş ve akrabalarının ortak olduğu şirketlerin, meclis üyesi ve milletvekili olduğu dönemde İBB, İDO ve İSPARK'tan aldığı milyonlarca liralık ihaleler kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.