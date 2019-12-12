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Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ’den hapis cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim listesinde yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Arif Fikret Özev'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

17:50 -
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Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ’den hapis cezası!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Özev ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

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Örgüt içerisinde yer aldığı, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, sözde sıkıyönetim listesinde adının bulunduğu, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonla arandığı belirlenen Özev, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Meslek hayatı boyunca hukuka uygun kararlar verdiğini, örgütün amaçlarına yarayan bir kararının bulunmadığını öne süren Özev, hakkında örgüt üyeliğiyle ilgili somut delil olmadığını, soyut iddialarla suçlandığını savundu.

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Özev, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Arif Fikret Özev ve sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verildi. AA

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