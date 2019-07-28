Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın sağlık durumu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti. Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

BÜYÜKANIT YOĞUN BAKIMDA

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”

YAZLIĞINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına Alınmış, buradaki ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirilmişti.

Büyükanıt daha sonra Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.