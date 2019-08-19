Eski komşuya taciz kurşunu

Evli ve 3 çocuk annesi olan Ayşe G. (27) isimli kadın Tuzla'da yaşadıkları dönem, eşi Yaşar G.'nin arkadaşı ve eski komşuları olan Cengiz K. (35) tarafından taciz edilmeye başlandı. Tacizlerin artması üzerine Ayşe G. ve Yaşar G. çifti Kağıthane'ye taşındı. Cengiz K. ise oto hırsızlığı suçundan cezaevine girince çift rahat nefes aldı.

TACİZCİSİNİ GÖRÜNCE TETİĞE BASTI

Bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz K. Ayşe G.'nin Kağıthane'ye bağlı Çağlayan'daki evini bularak tekrar taciz etmeye başladı. Cengiz K. yine Ayşe G.'nin evine giderek kapısını çaldı. Karşısında tacizcisini gören genç kadın, kapıyı kapatarak içeri kaçtı. Israrla kapının çalınması üzerine evde bulunan tabancayı alan genç kadın Cengiz K.'ya ateş etti.

8 AYLIK BEBEĞİ İLE TESLİM OLDU

Vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan Cengiz K. yere yığılırken, apartman sakinleri ise polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Cengiz K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç kadın ise 8 aylık bebeği ile polise teslim oldu.

“ARTIK DAYANAMADIM”

Emniyete götürülen genç kadının ifadesinde, “Cengiz K. Tuzla'da otururken, hem komşumuz hem de eşimin arkadaşıydı. Bir süre sonra beni taciz etmeye başladı. Bunun üzerine Tuzla'dan Kağıthane'ye taşındık. Adresimizi bulup yine taciz etmek isteyince artık dayanamayarak olayı gerçekleştirdim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı.