Esnafın bekçi isyanı: Sürekli müşterilere GBT kontrolü var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 Ekim'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; “Akşam saat 22:15 sıralarında Küçükköy Yolu Caddesi üzerindeki bir çayevine gelen 4 bekçi, buradaki müşterilere toplu GBT yaptı. Mekanın işletmecisi ve müşteriler, bekçilerin üslubundan rahatsız olduklarını söyleyerek tepki gösterdi. Karşılıklı konuşmalar bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

NEDEN SADECE BİZE GELİYORSUNUZ?

Çevredeki vatandaşların da tepkisiyle karşılaşan bekçilere mekanın işletmecisi Rıdvan İncekan “Bugün geldiniz, 2 gün önce de geldiniz. 10 gün öncede geldiniz. Ama dikkat ediyoruz hep bize geliyorsunuz. Bizimle ilgili bir sıkıntı mı var?” diye sordu. Bunun üzerine bekçiler ise, kendilerine verilen rutin görevlerini ifa ettiklerini belirtti.

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından bazı müşteriler de bekçilere tepki gösterdi.

2 GÜN SONRA ZABITALARLA GELDİLER

Esnafın iddiasına göre; 18 ekim günü akşam saatlerinde bu kez iki komiserle birlikte çok sayıda bekçi söz konusu çayevine gelerek incelemelerde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne bağlı zabıtalar da mekana inceleme için geldi. Zabıtanın yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz durum olmaması üzerine çayevindeki “bekçi-zabıta” trafiği normale döndü.

“ZATEN EKONOMİK SIKINTI VAR”

Konuyla ilgili konuşan çayevi işletmeci Rıdvan İncekan, bekçilerin tavrına bir anlam veremediğini söyleyerek, “Ben burada yaklaşık 15 yıldır esnafım. Müşterilerim hep bu mahalle sakini. Yabancı yok. Ama haftada birkaç gün bekçilerin toplu GBT yapması beni ve müşterilerimi çok rahatsız ediyor. Müşteriler tedirgin oluyor. Zaten ekonomik sıkıntı var. Zaten kesat olan işlerimiz onların sayesinde kalmadı” dedi.

“VATANDAŞA KARŞI BİRAZ DAHA SAYGILI OLMALILAR”

Çayevinin daimi müşterilerinden Gümrah Karapınar da, yaşanan olay sırasında çayevinde olduğunu belirterek, “O akşam bekçilerde anlamsız bir gerginlik vardı. Biz bu semtin insanıyız. Çoğumuz esnaf. Ama bekçilerin gereksiz yere büyüttüğü olay bizleri derinden üzdü. Kamu görevi yapan insanlar vatandaşa karşı biraz saygılı olmalı” diye konuştu.