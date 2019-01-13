Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fabrikada yangın! İtfaiye ekipleri hastaneye kaldırıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

android-time 18:21
Haberler Gündem
Fabrikada yangın! İtfaiye ekipleri hastaneye kaldırıldı
Kütahya’nın Simav ilçesinde bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde Esenevler Mahallesi'ndeki bir sunta fabrikasında, saat 16.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Simav Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi, 112 acil yardım ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İLGİLİ HABERİstanbul'da fabrika yangını!İstanbul'da fabrika yangını!

Yangının görgü tanığı Meki Uçak, “İlk gördüğümde kara dumandı, sonra alevler yükseldi. İtfaiyeler yangına yetersiz kaldı” dedi. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar