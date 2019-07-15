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Molla Gürani’de ‘final’ coşkusu

Cezayir Milli Takımı'nın, 2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında son dakika golü ile Nijerya'yı yenip finale çıkması, İstanbul'daki 'Cezayir Mahallesi' olarak adlandırılan Fatih'teki Molla Gürani Mahalllesi'nde de coşkuyla kutlandı. Fatih'teki Cezayirli göçmenler maçın bitiş düdüğü ile birlikte kendilerini sokağa attılar. Grup kendi dillerindeki attıkları sloganlar ve meşaleler eşliğinde saatlerce kutlama yaptı.

09:45 -
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Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı’nda karşılaştı.  Cezayir, Troost-Ekong’un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo’nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Manchester City’de forma giyen Mahrez, 90 5’inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir’in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990’dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

İSTANBUL’DA DA CEZAYİR KUTLAMASI

Cezayir Milli Futbol Takımı’nın, finale çıkması, İstanbul’daki ‘Cezayir Mahallesi’ olarak adlandırılan Molla Gürani Mahallesi ve çevresinde de coşkuyla kutlandı. Fatih’teki Cezayirli göçmenler hakemin bitiş düdüğü ile birlikte kendilerini caddelere attılar. Yüzlerce kişiden oluşan grup, meşaleler eşliğinde saatlerce kutlama yaptı.

FİNAL CUMA GÜNÜ

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’de oynanacak.

Son güncelleme: android-time 09:52 15.07.2019
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