Faturayı görünce yaşadığına sevinemedi!

Samsun'da trafik kazası yaparak yaralanan Gürcistan vatandaşı TIR sürücüsü tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) kaldırıldı. 17 gündür hastane tedavi edilen şoföre hastane 110 bin TL fatura çıkardı. Midesi patlayan, bir ayağını kaybeden şoför tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, "Hastaneden 17 günlük borcumuzu istedik. Çıkan faturayı görünce yaşadığıma sevinemedim" dedi.

İstanbul’dan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e mobilya taşırken 23 Aralık 2018'de Samsun’un Terme ilçesinde kaza yapan Gürcistan vatandaşı Teimuraz Nakashıdze, ağır yaralandı.

Kazada, midesi patlayan, ayaklarında kırıklar oluşan ve hurdaya dönen aracından çıkarıldıktan sonra sağ bacağını dizinin altından kaybeden Nakashıdze, Gürcistan’dan Türkiye’ye girişte sağlık sigortasının istenmediğini söyledi. Nakashıdze, “Bizden sadece araç sigortası istediler onu da yaptırmıştım zaten. Kazada diğer araca arka taraftan vuran ben olduğum içinde karşı tarafın araç sigortası benim hastane masraflarımı karşılamıyor. Yoksul bir aileyim ama fatura 17 günde 110 bin lirayı aştı” dedi.

TEDAVİ SÜRÜYOR MASRAF ARTIYOR

Hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Teimuraz Nakashıdze, “Bankadan kredi çekerek TIR aldım. Kazada TIR’ım neredeyse kullanılamaz hale geldi. Şimdi ben de 23 Aralık’tan bu yana hastanedeyim. Ne zaman iyileşeceğim orasını bilmiyorum. Tedavim devam ediyor. Perşembe günü dayım hastane muhasebesine sordu ne kadar tuttu masraflar diye. Muhasebe sağlık sigortamız olmadığı için hastane ücretinin 110 bin TL tuttuğunu söylemiş. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Yaşadığıma sevinemiyorum” diye konuştu.

Gürcistan’ın Batum şehrinde 28 metrekarelik bir yerde oturduğunu ifade eden Nakashıdze, “Annem emekli. 2 çocuğum okuyor. Eşim işsiz. TIR şoförlüğü yaparak para kazanıyordum. Herhangi bir şirketle de çalışmıyordum. Yetkililerden maddi yardım bekliyorum” dedi.