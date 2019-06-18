FETÖ’nün işadamları 98 gün sonra yeniden yargı önünde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 12 Mart'taki son duruşmasında Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in tahliyesine karar verildi. Böylece 81 kişinin yargılandığı Tuskon davasında Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte 6 kişi tutuklu kaldı.

34 aydır tutuklu bulunan Ömer Faruk Kavurmacı'nın ise Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. 98 gün sonra yeniden başlayıp 10 gün sürmesi planlanan duruşmalarda tanıklar dinleniyor.

KAVURMACI: O KONUŞMAYI ALKIŞLAMADIM

Duruşmalar sırasında verdiği ifadelerde “Tuskon'un firari başkanı Rızanur Meral'in Mart 2014'deki Genel Kurulunda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan konuşmasını alkışlamadığını dile getiren Ömer Faruk Kavurmacı, “Ayağa kalkmayarak bu konuşmayı protesto ettim. Ancak o konuşmayı ayakta alkışlayan ünlü iş adamları serbestken ben hala tutukluyum. Benim gibi ön sırada oturup alkışlayanlar tutuksuz yargılanıyor. Ben alkışlamayarak protesto ediyorum ve tutuklu yargılanıyorum. O konuşmanın ardından noter aracılığıyla resmi olarak istifa eden ilk ve tek kişi benim. Yargılamanın başından beri gerçekleştirdiğim savunmalara vakıfsınız.

Bu savunmaların yargılamanın geri kalanında özgürlüğe kavuşmam için yeterli olması gerekiyor. Özgürlüğe kavuşamamam beni derinden yaralamaktadır. Hakkımda hala ‘Kadir Topbaş'ın FETÖ'cü damadı en önde alkışlıyordu' şeklinde algı haberlerinin yapılıyor. Algılara değil gerçeklere bakmanızı istiyorum. Tuskon yönetim kurulu eski üyelerinden, tutuklu olan tek sanık benim. Günah keçisiymişim gibi hissediyorum. FETÖ üyesi değilim. Bylock kullanmadım. Bylock'u tutuklandıktan sonra öğrendim. 17-25 Aralık'tan sonra iki oğlumu da Fatih Koleji'nden aldım. Eğitim hayatımda FETÖ'nün yurtlarında kalmadım, okullarında okumadım” dedi.

Kavurmacı'nın avukatları da yaptıkları açıklamalarda, AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası iddialarını gündeme getirerek, “Tuskon Başkanı Rıza Nur Meral'in Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasını alkışlayanlar neden tutuklu değil?” diye sorması dikkat çekmişti. AK Parti Eski Milletvekili Şamil Tayyar da, “FETÖ Borsası” iddiasında bulunarak, “Parası olan işadamları para karşılığında serbest kalıyor” demişti. Savcılığın talimat yazısıyla, tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasını istediği Şamil Tayyar da Ankara Adliyesi'ne gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüşüp ardından Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan'a tanık sıfatıyla ifade vermişti. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Adliyesinde görevli iki savcı ile ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden hemen sonra başlatılan Tuskon soruşturmasında savcılığın en önemli delillerinden biri 1 Mart 2014'teki Tuskon'un 5. Olağan Genel Kurulundaki görüntü oluşturuyor. Bu toplantıya Tuskon Başkanı Rıza Nur Meral'in Erdoğan'ı eleştirdiği konuşması ile beraber ünlü iş adamlarının Meral'i ayakta alkışlayan görüntüleri damga vurmuştu. Kamuoyunun günlerce konuştuğu bu görüntüler darbe girişiminden sonra soruşturma konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ağustos 2016'da başlatılan soruşturmada Tuskon üyesi olan ve toplantıda yer alan işadamlarına yönelik operasyon yapıldı. Toplantıya katılan 434 işadamından 30'u gözaltına alındı. Bu 30 kişiden de sadece Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı. Dünyaca ünlü markaların üreticisi olan Ömer Faruk Kavurmacı aynı zamanda İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın da damadı. Kavurmacı'nın 34 aydır tutuklu yargılandığı davada; İsmail Hakkı Kısacık, Cahit Durmaz , Murat Atakan Kayalar, Ahmet Küçükbay ve Mehmet Zenginer ise tutuksuz yargılanıyor.