Flaş iddia: Davutoğlu bugün belgeleri teslim ediyor, partinin adı ise…

Euronews Türkçe’nin partinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir isme dayandırdığı habere göre; partinin logosu ise “yeşil çınar yaprağı” olacak.

Lyon merkezli yayın kuruluşunun Türkiye masasına gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, “Çınar yaprağı, kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor” dedi.

‘Gelecek Partisi‘nin tanıtım toplantısının ise yarın başkent Ankara’da bir otelde gerçekleşeceği öne sürüldü.

81 il’den 130 kurucunun yer aldığı partinin isminin ne olacağıyla alakalı bugüne kadar şu iddialar ortaya atılmıştı:

Bir Parti, Bizim Parti, Yaşam ve Adalet Partisi, Huzur Partisi.