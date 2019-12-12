Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Flaş iddia: Davutoğlu bugün belgeleri teslim ediyor, partinin adı ise…

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun resmi kuruluş işlemlerini bugün başlatması beklenen partisinin adıyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Partide üst düzey görev alması beklenen bir yetkili, yeni siyasi oluşumun adının 'Gelecek Partisi' olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
10:11 -
Haberler Gündem
Flaş iddia: Davutoğlu bugün belgeleri teslim ediyor, partinin adı ise…

Euronews Türkçe’nin partinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir isme dayandırdığı habere göre; partinin logosu ise “yeşil çınar yaprağı” olacak.

Lyon merkezli yayın kuruluşunun Türkiye masasına gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, “Çınar yaprağı, kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor” dedi.

Gelecek Partisi‘nin tanıtım toplantısının ise yarın başkent Ankara’da bir otelde gerçekleşeceği öne sürüldü.

81 il’den 130 kurucunun yer aldığı partinin isminin ne olacağıyla alakalı bugüne kadar şu iddialar ortaya atılmıştı:

Bir Parti, Bizim Parti, Yaşam ve Adalet Partisi, Huzur Partisi.

Ahmet Davutoğlu Başbakan İçişleri Bakanlığı Lyon TÜRKÇE Türkiye
Son güncelleme: 10:24 12.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more