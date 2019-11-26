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Fransız kadın IŞİD’e katılmak için geldiği Adana’da yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e katılmak için Adana'ya geldiği öne sürülen Fransız uyruklu kadın gözaltına alındı.

10:10 -
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Fransız kadın IŞİD’e katılmak için geldiği Adana’da yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransız uyruklu Anissa Laaroussi’nin, örgüte katılmak için ülkesinden uçakla İstanbul’a, daha sonra otobüsle Adana’ya geldiğini belirledi.


Ekipler kentteki bir otelde kaldığı tespit edilen 21 yaşındaki Laaroussi’yi gözaltına aldı. Zanlının Hatay’dan yasadışı yollarla Suriye’ye geçip terör örgütü IŞİD’e katılmayı amaçladığı iddia edildi.

ÇARŞAFLI ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan arama 1420 euro para ile kimlik ve pasaportu bulundu. Fransızca’nın yanı sıra Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Laaroussi’nin cep telefonunda yapılan incelemede çarşafla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki ifadesinde, gezmek için kente geldiğini söylediği ileri sürülen şüpheli, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi. (AA-DHA)

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