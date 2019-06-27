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FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli’nde de yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler de yoğunluktan nasibini aldı.

12:33 -
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FSM’deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi.

Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi.

Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli’ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır’dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

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DHA

Son güncelleme: android-time 13:05 27.06.2019
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