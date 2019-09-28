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Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig’de derbi günü… İşte derbinin saati ve kanalı!

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam karşılacak. Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Galatasaray Fenerbahçe maçında kozlar paylaşılacak. Taraftarlar merakla Glatasaray Fenerbahçe maçının saatini ve ayrıntılarını araştırıyor. Bu akşam heyecan fırtınası estirmesi beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

15:07 -
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Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig’de derbi günü… İşte derbinin saati ve kanalı!

Galatasaray bugün Türk Telekom Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu ve akşam saatleri bekleniyor. Galatasaray Fenerbahçe maçının saati, kanalı ve diğer detayları şu şekilde…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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KALEDE GENÇLİK VE TECRÜBE REKABETİ

Zorlu derbide en fazla görev düşen isimler hiç kuşkusuz kaleciler olacak. 20 yaşındaki Altay bayındır, ilk derbisine hazırlanırken, 2011’den beri bu maçlara çıkan 33 yaşındaki Fernando Muslera, tecrübesiyle takıma güven vermeye çalışacak. Süper Lig'de 6. haftanın maçında Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşırken kalecilere büyük iş düşecek. Ligin ilk 5 haftasında 6 gol yiyen iki ezeli rakibin kalelerinde dikkat çekici durumlar göze çarpıyor.

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