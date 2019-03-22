Gaziantep halkı, hak ettiği gibi yönetilmiyor

– Kendinizi anlatır mısınız ?

Gaziantep doğumluyum. Babam emekli, annem ev hanımı. 3 üniversite okudum ben. Önce Adalet Yüksek Okulu, Malatya İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesi ve sonra Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim.

– Peki hukuk okuduktan sonra ne yaptınız ?

Avukatım, kendime ait bir hukuk bürom var. 17 yaşında Gaziantep Ülkü Ocakları'nda başladım. Gaziantep hak ettiği gibi yönetilmediği için aday oldum.

– Ne açıdan söylüyorsunuz bunu? Ne gibi sıkıntılar var?

Tertemiz havaya sahip bir şehirdi burası, yanlış ve yandaş imar uygulamaları nedeniyle şimdi zehirli hava soluyoruz. İnanılmaz bir trafik keşmekeşi var. Gaziantep halkı bunun çilesini çekiyor.

– 500 bin Suriyeli sığınmacınız var. Mevcut Başkan Fatma Şahin özellikle o alanda çok iyi işler yapıldığını anlatıyor…

Vergisiz iş yeri açıyorlar, ruhsatsız iş yeri çalıştırıyorlar. Haksız rekabet var. Suriyeliler artık kenti vatanlarında yaşayabilir, yaşamalılar. Bizim dediğimiz bu.

– İşsizliğin yansımaları var mı?

Var tabii. Gaziantep uyuşturucu kullanımında Türkiye'de 2. sırada. Bununla mücadele için AMATEM'ler kuracağız. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehirdi Gaziantep, bugün Gaziantep Spor yok. Başkan olursam Olimpiyat Akademileri kuracağız.

– Gaziantep üniversite kenti…

Gaziantep'in gençleri bu şehrin değerlerinden çok uzak yetişiyor. İstiklal Destanı'nın yazıldığı şehir burası. Biz gençlerimizin yüreklerine bu duyguları nakşedeceğiz.

– İstihdam konusunda ne yapacaksınız ?

Gençlerimiz için Teknoloji ve Dijital Yazılım Merkezleri kuracağız. Fikir Fabrikaları'nda imkanı olmayan gençleri sanayici ve esnafımızla buluşturacağız.

– Bütün bunları belediye bütçesi ile nasıl yapacaksınız ?

Şu anda Gaziantep Belediyesi borçlulukta ilk sıralarda… ama çalmazsanız, çırpmazsanız, yolsuzluk yapmazsanız, Gaziantep'in geliri Gaziantep'e yeter !

KADINLAR İÇİN ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ

– Karşınızda bir kadın başkan var… Üstelik kendi genel başkanınız da bir kadın. Kadınlara özel bir projeniz var mı ?

Büyükşehir bünyesinde sadece kadınlarımızın istihdam edildiği ve sadece kadınlarımıza hizmet verecek bir “Kadın Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı” kuracağız. Bu dairenin çalışmaları ile kadınlarımızı sosyal ve iş yaşamında daha aktif hale getireceğiz. Ev kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin gerçek değerlerini bulmasını sağlayacağız.

– Belediye Meclis Üyesi adayı genç kadınlarla geziyorsunuz kampanyanızda…

Özlem Hanım, bu şehirde kadının da erkeğin de yiğit olduğunu dünya gördü. Hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var.

– Turizm de çok önemli Gaziantep'te…

Benim dedem İstiklal Madalyası sahibi. 15 yıl öncesine kadar bu şehirde Kurtuluş Günü şenliklerle kutlanırdı, şimdi kalmadı. Biz bu değerlerimizi öne çıkartacağız.

– Şu anda ne durumda kampanyanız…

Çok güzel bir enerji var. Halk değişime susamış, değişimi de bizimle istiyor. Benim anketim sokak. Ben kazanacağım. Bunu sıktığım bileklerde, sarıldığım yüreklerde, baktığım gözlerde görüyorum…

– Siz aslında MHP kökenli bir siyasetçisiniz, MHP lideri de sıklıkla “beka” diyor…

Özlem hanım, Gazianteplilerin hamuru zaten vatan, millet, bayrak aşkıyla yoğrulmuştur. Bir beka sorunu olursa canımızla kanımızla her şeyimizle göğsümüzü siper edecek olan da bizleriz, Allah'ın izniyle !

– Kazanabilmeniz için ya AKP'den ya HDP'den oy almanız gerek…

HDP seçmeni destekledikleri adayın Celal Doğan olduğunu açıkladı zaten. Ben Millet İttifakı'nın adayıyım, CHP ve İYİ Parti. Ama 31 Mart seçimi artık partiler üstü bir seçim bu şehirde, Gaziantep'in geleceği oylanacak burada, kaderi değişecek.