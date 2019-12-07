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Gıda taşıyan TIR alev alev yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Muğla'nın Marmaris’e gıda malzemesi taşıyan TIR, Sakartepe rampasından iniş yaparken elektrik aksamından çıkan yangın sonrası tamamen yandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

21:43 -
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Gıda taşıyan TIR alev alev yandı

Aydın Kuşadası ilçesinden Ahmet Özdemir yönetimindeki 35 JJ 8740 plakalı TIR, Marmaris'e götürmek için yüklediği gıda maddesi ile Ula Sakartepe rampasından inişi yaptığı sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

 

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDEN MUĞLA’NIN MARMARİS'E GIDA MALZEMESİ TAŞIYAN TIR, SAKARTEPE RAMPASINDAN İNİŞ YAPARKEN ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKAN YANGIN SONRASI TAMAMEN YANDI. FOTO: İHA

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti. TIR yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Ula ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca yaptıkları müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti.

TIR yangını sonrası Marmaris ve Köyceğiz istikametine trafik akıyı bir süre durduruldu. Aracın tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten açıldı.  İHA

aydın Köyceğiz Muğla trafik yangın
Son güncelleme: 21:45 07.12.2019
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