Gizli bölmelere sakladılar ama polis yine buldu

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, şehirler arası araçları kullanan bir şebeke belirlendi. Şebekenin doğu illerinden şehirlerarası otobüslere yüklediği sigara ve tütün ürünlerini İstanbul'a getirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şebeke üyeleri tek tek tespit edildi.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine polis, 20 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece, Güngören, Beykoz ve Bağcılar'da yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 14 şüphelini yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BİNLERCE PAKET SİGARA

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 kilo 786 gram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 220 bin dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.

TUĞLA KAPILI GİZLİ BÖLME

Polisin baskın düzenlediği ve depo olarak kullanıldığı belirtilen bir adreste tespit edilen gizli bir bölme de dikkat çekti. Polis ekiplerinin ilk anda fark edemediği gizli bölmeye tuğla örülü bir duvardan girildiği öğrenildi. Duvarın arkasında açılan kapının da tuğladan yapılmasının girişin fark edilmesini zorlaştırdığı dile getirildi. Kapıyı açan ekipler, poşetler içerisinde sigara ele geçirdi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaçakçılık ekiplerinin gözaltına aldığı şüphelilerden 20'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.