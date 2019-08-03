Gökçek ‘ben almadım’ demişti ama belgesi ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayı Belediye Meclisi toplantısında Gökçek döneminde tanesi 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alındığını açıklamıştı. Gökçek ise önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazıları sen 26 bin 500 TL'lik ağaçtan bahsediyor. Birincisi, o ağacı ben değil Mustafa Tuna aldı. İkincisi, fiyatı şu an Mansur Yavaş'ın Kent Konseyi Başkanı yaptığı Halil İbrahim Yılmaz'ın emrindeki müdür verdi. Üçüncüsü, Kızılay'a diktikleri ağaç o ağaç değil” dedi.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gökçek'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ağaç alımıyla ilgili kesilen faturaya göre alımların Gökçek'in istifa ettiği 28 Ekim 2017 tarihinden önce, 25 Mayıs 2017 ve 30 Haziran 2017 tarihlerinde alındığı belirlendi.

Öte yandan, Sekiz Tarım Ürünleri Peyzaj İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 25 Mayıs 2017'de kesilen faturaya göre; 449 fidan için belediyenin 9 milyon 126 bin 235 TL ödediği de ortaya çıktı.

ABB'ye, birim fiyatı 26 bin 154 liradan toplam 87 adet sarkık Himalaya sediri, birim fiyatı 9 bin 500 liradan 23 adet gürgen ekstra, birim fiyatı 18 bin 750 liradan 122 adet gürgen ekstra, birim fiyatı 16 bin liradan 96 adet saçlı meşe ekstra, birim fiyatı 19 bin 150 liradan 50 adet gürgen, birim fiyatı 6 bin 600 liradan 72 adet cube alınmış.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı tohum ve fidan birim fiyatlarına göre ise alınanlarla aynı oranlarda bir himalaya sedirinin birim fiyatının en fazla 68 TL, bir meşenin en fazla 86 TL, bir gürgenin ise en fazla 84 TL olduğu görüldü.

