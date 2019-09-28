GS FB DERBİSİ CANLI YAYIN İZLE! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle

Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm dünyadan canlı takip edilecek. Futbol tutkunları mücadeleyi Türkiye'de beIN Sport 1 kanalından canlı izleyebilecekler. Haberimizden Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyebilir ve beIN Sport canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte derbi canlı izleme linki…

Galatasaray’ın mabedi olan Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, önceki adıyla Lig TV yeni adıyla BeinSports’dan yayınlanacak. Derbiyi ücretli üyelik sayesinde aşağıdaki beIN SPORTS linki üzerinden izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Galatasaray Fenerbahçe maçını izlemek için yapacağınız üyelikler ücret gerektirmektedir.

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ÖZLEM DOLU YILLAR

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı. Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949’da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953’te taraftarlarına 1-0’lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi. Galatasaray ise 17 Mayıs 1942’de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946’daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DERBİ HEYECANI 18 AYRI STATTA YAŞANDI

Fenerbahçe ile Galatasaray, 388 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.