Hadi ipucu sorusu 11 Ocak: Ölü Canlar’ın yazarı kimdir? İşte Hadi ipucu sorusu cevabı…

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve 11 Ocak tarihli Hadi ipucu araştırılmaya başlandı. Edebiyatseverlerin kolaylıkla bilebileceği bir ipucu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Dönemi için "İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir? İşte Hadi 12:30 ipucu sorusu...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve 12:30 Hadi yarışmasında yarışmacılara yardımcı olacak Hadi ipucu sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı. “Edebiyatsever hadicilerin tanıyacağı bir Rus yazardan geliyor sorumuz… Dönemi için “İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır” sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir?” cümlesiyle verilen Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde…

HADİ İPUCU SORUSU 11 OCAK 12:30

Ölü Canlar kitabının yazarı, Nikolay Vasilyeviç Gogol’dur. Gogol orta halli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak Ukrayna'da Soroçinski köyünde dünyaya gelir. Gogol'un çocukluğu köy hayatı ile ve yoğun Kazak kültürü etkisinde geçer. Bu hayatın etkisi ileride yazacağı eserlere de yansıyacaktır.

Gogol, gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duyar. 1828’de Petersburg'a gider. Orada memur olmayı ve bir şekilde geçinmeyi umar ancak işler umduğu gibi gitmez. Gogol, Petersburg'dan Almanya'ya gider ancak orada da parası bitene kadar kalabilir. Tekrar Petersburg'a dönüp iş arayan Gogol bu sefer çok düşük bir maaşla da olsa devlet memuru olarak çalışmaya başlar. Bu görevden de bir sene sonra ayrılır.

Gogol soyadının Slav ve Avrupa dillerinde tam bir manası yoktur. Slav dillerine ve Batı’ya Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış olan Türk dilini konuşan insanlar tarafından geçmiştir. Slav dillerinde ö sesi olmadığından en yakın olarak o olarak yazılmıştır. Eski Türkçe ve Türk dillerindeki Gögöl, gögül, gögel sözleri ile anlamda uyuşmaktadır. Anlamı gök rengidir. Gogol soyunun eski armasında da mavimsi renk olması bunu ıspatlamaktadır. Gogol hanedanının Türk olduğuna dair Eski Slav kaynaklarında açık bir bilgi yazılmamıştır.