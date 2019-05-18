Hadi ipucu sorusu belli oldu! Nusret Baba, Heredot Cevdet ve Ayhan Anne gibi karakterlerin yer aldığı dizinin adı ne?

18 Mayıs Hadi ipucu sorusu Efsane Türk Dizileri Gecesi’nden geldi. 2002 yılında ATV’de yayımlanmaya başlayan, bir ailenin başından geçenleri konu alan dizide Nusret Baba, Heredot Cevdet ve Ayhan Anne gibi karakterler yer alıyordu. Peki bu dizinin adı neydi. İşte cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 18 MAYIS

2002 yılında ATV’de yayımlanmaya başlayan ve bir ailenin başından geçenleri konu alan bir dizi hakkında sevgili hadiciler. Çekimleri Kuzguncuk’ta yapılan bu dizide; Nusret Baba, Heredot Cevdet ve Ayhan Anne gibi karakterler yer alıyor. Sizce hangi diziden bahsediyoruz?

CEVAP: Ekmek Teknesi



EKMEK TEKNESİ DİZİSİ KONUSU

Fırıncı Nusret Efendi’nin beş kızı vardır… Eşi ve beş kızıyla mutlu, mesut bir hayat sürmektedirler… Nusret Efendi, yıllardır eşi Ayhan Hanım’la beraber mahallenin anası babası olmuşlardır…

Mahallede herkes, Nusret Efendi’nin söylediklerine itimat eder ve ona büyük saygı duyar… Mahalle eşrafı birbirinden naif, birbirinden enteresan insanlardan oluşmaktadır… Her birinin ayrı komik öyküsü, hayatları olsa da hepsinin en önemli özelliği birlikte yaşıyor olmalarıdır… İstanbul’un eski bir mahallesinin, gerçek olmayan ama gerçek olması arzu edilecek kadar güzel olan masalıdır Ekmek Teknesi… Bu masalın anlatılacak son hikayesini izleyeceğiz… Yeni masallarda görüşmek üzere…