Hadi ipucu sorusu: Drone yarışlarında FPV kısaltması ne için kullanılır?

Drone yarışlarında FPV kısaltması ne için kullanılır sorusu bugün Hadi ipucu olarak bilgi yarışması severlerle paylaşıldı. 30 bin TL ödülü ile bugün saat 20:30'da başlayacak Hadi ipucu sorusu teknoloji tutkunlarının kolaylıkla bilebileceği bir alan üzerinden geldi. İşte 18 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Son yıllarda görmeye sıkça alıştığımız insansız hava araçları adeta yaşamın bir parçası olma yolunda ilerliyor. Drone yarışlarında takip edenlerin zorlanmadan bilebileceği alandan Hadi ipucu sorusu geldi. Hadi ipucu olarak “Drone yarışlarında “FPV” kısaltması hangisini için kullanılır biliyor musun?” sorusunu sordu. İşte 18 Ocak 20.30 yarışması Hadi ipucu sorusu ve yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU 18 OCAK

FPV açılımıyla “First Person View”, drone üzerindeki bir kameradan gelen sinyaller ile görüntü veren bir gözlük veya ekran yardımıyla sanki droneun içindeymişiz gibi görmemizi sağlayan bir sistemdir.

First Person View, birincil kişi görüş açısı olarak çevrilebilir. Prodüksiyon giderlerini yarı yarıya düşüren ve askeri kontrol mekanizmalarını kolaylaştıran Drone, Türkiye genelinde birçok iş için kullanılmaktadır. Havadan görüntüleme ve haritalama en yaygın uygulamalar arasında olsa da küçük ölçekli kargo taşımacılığı, yangın söndürme, ilk yardım ve can kurtarma gibi alanlarda da çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.