Hafta sonu hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul’da sise dikkat… | Hava durumu tahminleri

Hafta sonu planlarını netleştirenler hava durumu tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcakıkları iç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık