Hafta sonu hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul’da sise dikkat… | Hava durumu tahminleri

Hafta sonu planlarını netleştirenler hava durumu tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Hava sıcakıkları iç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık