Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp boğazını sıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darp edildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun’dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., Dr. Uygun’la tartışmaya başladı. Mustafa F. tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun’un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

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Dr. Uygun’un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Saldırıyla ilgili konuşan Uzman Dr. Nalan Uygur, “Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum” dedi. DHA