Hava uçuş sahası bölgesine kaçak minare dikildi

Elazığ'da Devlet Hava Meydanları uçuş alanlarının olduğu bölgede bulunan bir Merkez Cami'nin minaresinin yasal standartlarının 2 katı uzunluğunda olduğu öğrenildi. Konu Elazığ İl Genel Meclisi'nde tartışmaya açılarak, imara aykırı olduğuna dair karar alınmasına rağmen ikinci bir minarenin dikildiğini anlatan MHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, “Kuyulu Köyü'nde imara aykırı olduğu iddia edilen bu yapı valilik kanalıyla meclisimize geldi, bizde imar komisyon olarak yerinde inceledik. İncelemelerimiz üzerine orada da gördük ki normal standartların üzerinde bir yapı var. Devlet Hava Meydanları bu uçuş alanlarının olduğu bölgede yer alıyor. Cami minarelerin yüksekliğinin bir sınırı vardır, bu camiyi yapan arkadaşlar bu sınırı aşmışlar ve eski minareler de yerinde olduğu gibi duruyor” diye konuştu.

YASAL MİNARE SINIRI AŞILMIŞ

Sözlerine devam eden Dilek, gerekli komisyon raporunu meclise sunduklarını belirterek, “Minarenin eski haline dönmesi yönünde bir karar aldık. Bu 3-4 aylık süreç içerisinde bu karar alınmasına rağmen uygulanmadı. Bunu da üzülerek söylüyorum, devlet dairelerinde bu tür kararlar alındığı zaman bir yerde bir şeyler oluyor ve sorunlar sümenaltı yapılıyor. Komisyonumuz bu caminin minaresinin imara aykırı yapıldığına dair kararı aldı ve meclise bu kararı getirdi, mecliste alınan kararı kabul etti. Meclisimizde alınan bu kararı yetkililere ilettik. Fakat ne hikmetse bu arkadaşlar orada bu üç aylık süre içerisinde gene aynı yükseklikte ikinci minareyi de yaptılar” ifadelerini kullandı.

“ZAYİAT OLURSA BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?”

Dilek, ikinci minarenin inşası sırasında yetkilileri uyardıklarını anlatarak, “Burası, uçuş sahası içerisinde olan bir yapı, Allah korusun bir kazanın, ölümlü bir hadisenin olmasından sonra mı işlem yapacağız? Kanun varsa eğer Devlet Hava Meydanları bir yazı göndermiş sizi uyarmış o uyarıya uymak zorundasınız. Bir helikopter takıldığı zaman o minare bir vatandaşın evinin üzerine yıkılırsa, zayiat verirse bunun bedelini kim ödeyecek, Bunun sorumluluğu kime ait olacak?” diye sordu.

