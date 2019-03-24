Hayal kurarak değil plan-proje yaparak geliyoruz

CHP Niğde Belediye Başkan adayı Rasim Yılmaz, bugüne kadar Niğde'ye gelen yatırımcının hep kaçırıldığını, Niğde'nin çok ihmal edildiğini söyledi. Yılmaz, “Niğde'nin 10 bin yıllık tarihi dokusunu yaşatarak, Niğdemize hak ettiği özeni göstermek için seçmenden 31 Mart günü bana ve ekibime şans vermesini istiyoruz. Ardından bütün bunları birlikte başaracağız” diye konuştu.

HALKLA ÇALIŞACAĞIZ

“Biz müteahhitlerin, rantçıların daha da zenginleşmesi için asla çalışmayacağız” diyen Yılmaz şunları söyledi: “Halkın sorunlarını, beklentilerini yakından biliyor ve beklentilerine çözüm olacak projeleri ona göre kolaylıkla şekillendirebiliyoruz. Niğde halkı yıllardır çözümlenemeyen sorunlarına bizimle çare bulacak.”

MERKEZ NİĞDE PROJESİ

Projelerinden bazılarını açıklayan Yılmaz, şehrin yoğun araç ve stresli yaya trafiğinden kurutulmasının sağlanması amacıyla Merkez Niğde Projesi'ni hayata geçireceklerini ifade etti. Yılmaz, “Bu proje ile kent merkezinde tek yön uygulaması yaparak Niğdeliler'e daha geniş kaldırımlar, daha çok yeşil alan ve daha rahat bir trafik armağan edeceğiz” dedi. Şeffaf belediyecilikten taviz vermeyeceklerini de vurgulayan Rasim Yılmaz, şunları söyledi: “Birlikte yönetme sözü verdiğimiz seçmene şeffaf bir belediyecilik garantisi veriyoruz. Bütün gelirlerimizi ve giderlerimizi belediye binasında asacağımız pankartla halkımızla paylaşacak, belediye ihalelerini internet ortamında canlı yayınlayacağız. İhale sonuçlarını halkımızın sürekli erişimine açık tutacağız.

“NİĞDE MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ OLACAK…”

Ev kadınlarına yönelik geliştirdikleri projeyi de açıklayan CHP'li Yılmaz, “Ekonomik olarak güçlendirmek istediğimiz ev hanımlarına yönelik Yöresel Ürünler Projemiz sayesinde kadınlar evde üretim yapacak Belediye bünyesinde kurulacak satış merkezlerinde bu ürünlerin satışı sağlanacak. Böylece hem kadınlarımızı ekonomik olarak güçlendirecek hem de ürünlerin internet ortamında yapılacak satışı ile hemşerilerimiz daha ucuz ve daha sağlıklı gıdaya ulaşacak. Hesap verme sorumluluğunu sözde bırakmayacak bu sorumluluğu kurumsal kültür haline getireceğiz. Halkımızın belediye çalışmalarından haberdar olmaları ve bu çalışmaların performansını ölçmeleri uygulamasını güçlendireceğiz” dedi.