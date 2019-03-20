HDP’nin belediye başkanı adayları kimler? 31 Mart HDP adayları listesi… İl il, ilçe ilçe aday listesi!

HDP’nin belediye başkan adayları listesinde hangi isimler var? HDP’nin il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. HDP’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık oldu. 2019 yerel seçimleri HDP belediye başkan adayları isimleri haberimizde yer alıyor. İşte HDP’nin yerel seçimlerdeki aday listesi…

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HDP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI