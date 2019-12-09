Hem dayak yediler, hem ihtar aldılar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu’nda görev yapan 2 kadın güvenlik görevlisi, kapıyı geç açtıkları iddiasıyla güvenlik amiri M.K. tarafından şiddete maruz kalmıştı.

Olaydan sonra amir M.K. başka bir yurtta görevlendirilirken, dayak yiyen kadın güvenlikçilerden birine ihtar cezası verildiği ortaya çıktı.

İHTAR CEZASI

Olaydan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Başkanlığı’na bağlı Sürekli İşçi Disiplin Kurulu, toplantı yaparak kadın güvenlikçilerin de savunmasını aldı.

Kadınlar başına gelen olayı her ayrıntısı anlattı. Ancak, işlerinden kovulma korkusu yüzünden amirden şikâyetçi olmadı.

Kurul, aldığı savunmada dayak yiyen ve yerlerde sürüklenen bir kadın güvenlik görevlisine, “Yetkileri dışında işe karışması Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Disiplin ceza cetvelinin 28. maddesi uyarınca ihtar ile tecziye edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

AMİR BAŞKA YURDA GÖNDERİLDİ VALİ SORUŞTURMA AÇTI

Olayın ardından kadın güvenlikçilere hakaret ve darp eden M.K. başka yurtta görevlendirilirken, ortaya çıkan video görüntülerinden sonra Vali Osman Kaymak adli ve idari soruşturma başlatıldığını söylemişti.