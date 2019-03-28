Herkese ulaşmak için çalışıyoruz

ADAYLAR ANLATIYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Tarımdan sağlığa, alt yapıdan yollara, spordan kültüre Muğla 5 yılda büyük ilerleme kaydetti. İlk dönemimizde temelleri attık, ikinci dönemimizde açılışları gerçekleştireceğiz” dedi. Gürün, şunları söyledi: “Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızın geleceğini planladık. Yüzde 68 orman varlığına, doğal güzelliklere sahip şehrimizi korumak için Katı Atık Tesisleri'ne, hafriyat alanlarına ve kıyılardan teknelerle atık alımına hizmetlerine önem verdik.”

ETKİLEYECİ BİR ŞEHİR

“Bodrum Muğlamızın dünyaya açılan penceresi. Bir incimizi korumak için çalışıyoruz. Kültür merkezleri, otogarlar ve en önemlisi çocuklarımız için kreşleri hayata geçireceğiz. Alt yapısı, yolları ile örnek, verimli toprakları ile üreten, turizm çeşitliliğinde doğal güzellikleri, tarihi yerleri, spor, sağlık, kültür turizmiyle söz sahibi, tarih ve kültürün kentine yakışır merkezleri ile etkileyici bir Muğla yaratacağız.”

Geleceğe taşıyacağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün seçim döneminde vaat kitapçığını, 5 yılın sonunda da yaptıklarını kitapçık olarak bir yazılı belge ile sunacağını söyledi. Gürün, “Önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Muğlamızda başlattığımız projeleri devam ettirecek, yeni projelerle vatandaşlarımızın yanında olacağız. Muğla'da bir şeylerin değişmesinden ziyade bu özel coğrafyayı korumaya devam edeceğiz. Muğlamızı geleceğe taşıyacağız. Teknolojik gelişmelerin, teknolojinin üssü olması için Tekno Köy'ü kuracağız. Tarımsal üretimin artması kırsalda üretilenlerin kıyısal Muğla'da tüketilmesi için kooperatiflerimizle büyük bir güç olacağız. Muğla başat ürünleri ile kendi markalarını üretecek, Muğla kalkınacak, Türkiye kazanacak.