Heyelan tehlikesi olan bölgede define aradılar

Elazığ’ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi’nde faaliyetini sürdüren Bakır işletmesinin atıklarını bilinçsizce atması sonucunda ilçede meydana gelen heyelan tehlikesinden dolayı 510 ev ve işyerinin tahliyesine karar verilmiş ve bölge riskli alan ilan edilmişti. Son olarak, bölgede arsa sahibi tarafından devlet kontrolünde yapılan kazı çalışmasında ağaçların kesildiği, civarında bulunan evlerin ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Define arama çalışma alanının dışına çıkılmasından dolayı çalışma alanının etrafındaki evlerin zarar gördüğünü söyleyen Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz, çalışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda yeni bir heyelana neden olunabileceğini belirtti.

“HEYELAN TEHLİKESİ VAR!”

Define kazısı yapılan yerde heyelan tehlikesinin söz konusu olduğunu belirten Deniz, “Kazı yapılan alanda çıkan tozlardan ilçe halkımız rahatsız. Define arama çalışması mevcut alanın dışına çıktı. Bundan dolayı burada bir heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Çalışma yapılan alanın çevresindeki evler daha şimdiden çalışmadan etkilendi. Kazı çalışması yapılan yerde evler var ve oradan yol geçiyor şu anda yolu da kapattılar mevcut yolumuzda gitti” diyerek yaşananları anlattı.

“EVLERE VE DÜKKANLARA ZARAR VERİYOR”

Camiikebir Mahallesi esnaflarından Necla Çağıran, “Bu arsanın sahibi bu alanda çalışma yapmaya başladı. Üç gün kazı çalışması yaptılar sonrasında ise bir şey çıkmayınca rezil bir şekilde bırakıp gittiler. Olan oradaki ağaçlara ve evlere oldu. Bir yağmur yağsa o bölgede heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Bu çalışma benim dükkanım dâhil birçok eve de zarar veriyor. Bunu kendilerine söylediğimde tüm resmi izinlerini aldıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.