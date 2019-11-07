İBB, çöplüğe dönüşen Kirmasti Sarnıcı’na sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medyada yer alan ve Beyaz Masa'ya gelen Fatih'teki Kirmasti Sarnıcı'nın çöpler ile pazar tezgâhlarının içerisinde harabeye dönüştüğü şikayeti üzerine harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yıllarca bakımsızlığa mahkum edilen tarihi yapının temizlenmesi talimatının ardından sarnıcın restorasyon çalışmalarına başlandı.

ÖZEN GÖSTERİLDİ

Kirmasti Sarnıcı, İBB Beyaz Masa 153 Yerinde Çözüm Ekipleri ile İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü'nün (KUDEB) koordinasyonunda İSTAÇ, İSTON ve Zabıta ekiplerin katılımıyla titizlikle temizlendi. Temizlik sırasında kültür varlığına zarar verilmemesine büyük özen gösterildi.

KÜLTÜR VE TURİZME KAZANDIRILACAK

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB de, korunması zorunlu yapılar içerisinde yer alan eseri restore ederek İstanbullulara yeniden kazandırmak için çalışma başlattı.

Kirmasti Sarnıcı, ihalesi yapılan “İstanbul Geneli 4. Etap Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Çevre Projelerinin Hazırlanması” işi kapsamına dahil edildi.

KİRMASTİ SARNICI

Fatih Camii yakınlarında, Haliç Caddesi'nin Yeşil Sarıklı Sokak ile kesiştiği noktada bulunan, Orta Bizans dönemine tarihlenen (7. yüzyıl sonrası) sarnıcın kuzey kesimi 1964 yılında yapılan inşaat temel kazısı sırasında yıkılarak tamamen ortadan kaldırılmış, doğu kısmında bulunan bir sıra sütun dizisi ise 1997 yılında gerçekleştirilen ruhsatlı inşaat sırasında yapılan temel kazısı sonucunda tahribata uğramıştır.

Ölçüleri yaklaşık 20 x 20 metredir. Kare planlı olup, yelken tonozlardan oluşan örtü sistemi dokuz adet mermer sütun tarafından taşınmaktadır. Köşeleri pahlı olarak düzenlenmiştir; içi sütun başlıkları hizasına kadar hidrolik sıvayla kaplıdır. Tonozlardan biri üzerinde su çekme menfezi mevcuttur. İnşaat sırasında sütunların altı adedi tahrip edilerek yerlerine beton kolonlar yerleştirilmiştir.

Günümüze sadece üç tane özgün sütun başlıklarıyla kalabilmiştir. Haliç Caddesi'ne bakan cephesi duvar örülerek kapatılmış olan yapı günümüzde semt pazarının deposu ve çöplüğü olarak kullanılmaktadır.