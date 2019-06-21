İBB vatandaşa 50 milyon liralık hediye dağıtıyor

25 Eylül 2018-25 Eylül 2019 dönemi için yapılan ihalenin amacı, “Halkımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini almak, mobil araçlarımıza gelen vatandaşlarımıza promosyon hediyelerini vermek, turistlere hizmet ederek ülkemizin tanıtımını yapmak” olarak açıklandı.

Mobil iletişim merkezlerindeki ihale kapsamında vatandaşa su, poşet çay, hazır kahve, bonbon şeker, satranç takımı, kutulu lokum, diş fırçası seti, mobil şarj cihazı, kalem, oyuncak bebek ve araba, puzzle, şapka, pamuk şeker, patlamış mısır, bardak mısır ve tepsi de hediye edilecek.