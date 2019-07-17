İBB’yi işgal davasında eski AFAD il müdürü yeniden yargılanacak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 52 sanığın yargılandığı davada, yerel mahkeme geçtiğimiz yıl kararını açıklamıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu eski Albay Zeki Demir ile eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmetmişti.

31 ere cezada indirim uygulayarak “anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme, 11 er hakkında ise beraat kararı vererek tahliyelerine karar vermişti.

ESKİ AFAD İL MÜDÜRÜ YENİDEN YARGILANACAK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın istinaf başvurusunu inceleyen mahkeme heyeti, sanığın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına karar verdi. Ceza Dairesi sanık Bostan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHKUMİYET VE BERAAT KARARI ONANDI

Daire, müebbet hapse çarptırılan 31 er ve ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan 9 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını onadı. Öte yandan daire heyeti, 11 er hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını da onadı. Kararda Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.