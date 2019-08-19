İcradan satılık 60 adet büyükbaş hayvan

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz çiftçi ve hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülke ekonomisinin önemli bir çarkı olan hayvan yetiştiricilerinde artan yem fiyatları ve talepteki düşüş nedeniyle sıkıntılar her geçen gün artıyor.

İHALE 19 EYLÜL’DE

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Holstein, Simental, Jersey gibi özel türlerin yetiştiriciliğini yapan bir vatandaş yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas etti.Kocaeli 8. İcra Dairesi, ahırda yer alan 60 büyükbaş hayvanı haczetti. Bir süredir yediemin deposunda duran hayvanlar için satış kararı verildi.

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19 Eylül'de ilk satış ihalesi gerçekleştirilecek olan büyükbaş hayvanlar için toplam 493 bin 550 lira talep ediliyor. Irk ve yaşlarına göre 14 ayrı birimde satılacak hayvanlar için alıcı çıkmazsa fiyatlar yarı yarıya düşürülecek ve 7 Ekim'de ikinci bir ihale gerçekleştirilecek. İhaleler saat 11.20 ile 11.25 arasında İzmit Kadıköy Mahallesi'nde yer alan 1 No'lu Mezat Salonu'nda yapılacak.