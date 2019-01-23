İhlas, umudunu sahte delillere bağladı

İhlas’ın satmayan gazetesi Türkiye; Ertuğrul Akbay'ın FETÖ firarisi Erhan Başyurt ile 15 Temmuz 2016 gecesi Facebook üzerinden görüştüğünü iddia etti. En temel teknolojik bilgiyle bile düzmece olduğu anlaşılan iftiraya karşı Ertuğrul Akbay savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalan söylemeyi ve iftira atmayı alışkanlık haline getiren İhlasçılar; sözde ‘delilleri’ olarak ise fotomontajla ya da birkaç dakika içinde bilgisayar ortamında hazırlanabilecek ekran görüntülerini gösterdi.

Sözde habere konu olan görseller incelendiğinde ise ortaya şu tespitler çıktı;

-Ana ekran olarak Facebook'un desktop (masaüstü) versiyonundaki messenger ekranı kullanılmış. Kendilerinin ürettiği hayali veya kendilerinin irtibatta olduğu biriyle yapılan yazışmaya, Ertuğrul Akbay'ın fotoğrafı yerleştirilerek, yazışmanın Ertuğrul Akbay'a ait olduğu izlenimi verilmeye çalışılmış.

-Yazışmaların sadece üst tarafına ‘Ertuğrul' ismi ve Ertuğrul Akbay'ın fotoğrafı yerleştirilerek üretilmiş.

-15 Temmuz 2016 ise ‘elle' yazılmış.

İSTEDİĞİNİZ KİŞİYİ KONUŞTURABİLİRSİNİZ!

Bu şekilde hayali yazışma üretilerek, sağ üst tarafa fotomontajla veya sahte hesap açarak ABD başkanıyla bile konuşulduğu yalanı ortaya atılabiliyor.

FACEBOOK'TAN RESMİ YAZIYLA TALEP EDİLEBİLİR

Öte yandan bilirkişi aşamasına gelindiğinde bu yazıştığı söylenen kişiyle Ertuğrul Akbay'ın gerçek hesabının yazışıp yazışması mahkeme kararıyla Facebook'tan talep edilebiliyor.

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