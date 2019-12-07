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İki gündür kayıp! Her yerde aranıyor

Antalya'da, lise öğrencisi Burak Yumuk'un ailesi, oğullarından iki gündür haber alamadıkları gerekçesiyle polise kayıp başvurusu yaptı.

22:23 -
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İki gündür kayıp! Her yerde aranıyor

Alınan bilgiye göre, Kumluca Farabi Mesleki ve Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk’un (16) babası Emin Yumuk, oğullarından iki gündür haber alamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

FOTO: İHA – 16 YAŞINDAKİ BURAK’TAN HABER ALINAMIYOR

Burak’ın okulundaki idarecilerin, oğullarının kavgaya karıştığını söyleyip okula çağrıldığını belirten Yumuk, “Evden eşimi alarak okula gittim. ‘Oğlunuz beş dakika önce bisikletiyle kaçtı’ dediler. Tartışma nedir, ne konuda oldu hiçbir fikrimiz yok. Tartıştığı öğrencinin ailesi ile görüşmedik. Okul yönetimi ve okul müdürü arayıp bize söyledi. Bir öğrenci servisle evine giderken Beykonak civarında bisikletle oğlumu görmüş. Başka da bir haber alamadık” diye konuştu.

FOTO: İHA

Eşiyle birlikte sabaha kadar parklarda çocuğunu aradıklarını, otobüs terminaline gitmiş olabilir diye oraya baktıklarını kaydeden Yumuk, “Emniyete gittik. Kalabileceği her yeri eşimle birlikte aradık ama bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

Lise öğrensinin kavga olayı ve kaybolasıyla ilgili Kumluca Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.  AA

Antalya Emniyet Haber kavga öğrenci okul
Son güncelleme: 22:25 07.12.2019
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