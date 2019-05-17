İkitelli’de İmamoğlu izdihamı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Akşemsettin Camii Konferans Salonu'nda açtıktan sonra Atatürk Mahallesi'ndeki İkitelli Cemevi'ne geçti.

Caddeyi kapatan binlerce vatandaş, İmamoğlu'nun içinde bulunduğu aracı kuşatarak, ‘‘Ekrem Başkan'', ‘‘Hak, hukuk, adalet'' ve ‘‘Her şey çok güzel olacak'' sloganlarını attı. İmamoğlu, sevgi gösterileri ve izdiham altında zorlukla cemevine girebildi.

Cemevine sığmayan vatandaşlar, dışarıda ve içeride İmamoğlu'na sevgi gösterilerine devam etti. Kalabalığın çoğunluğu kadınlar, gençler ve çocuklardan oluştu. İmamoğlu, cemevindeki ses sistemi yeterli olmayınca, konuşmasını megafon yardımıyla yaptı.

‘‘GÜNÜN SONUNDA SEVGİ KAZANACAK''

İmamoğlu, yoğun coşku altında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ‘‘Kıymetli canlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün canlarım, bütün hemşehrilerim, güzel insanlar, hanımefendiler, beyefendiler, güzel çocuklar sizden isteğim, bu süreçte herkese adalet için geldiğimizi, herkese sevgiyi, saygıyı, aynı zamanda hoşgörüyü, birbiriyle kucaklaşmayı ve kısacası kardeşliği, barışı ve huzuru getireceğimizi müjdeleyin. Sizden isteğimiz bu. 16 milyonun hakkı yenmiştir. Ne yazık ki, İstanbul'da yaşayan herkesin hayali gasp edilmiştir. Ama biz yine bu şehre, güneş gibi doğacağız. Herkese güler yüzümüzü, sıcaklığımızı hissettireceğiz. Bunu yaparken, siz değerli canların bize destek olmasını istiyoruz. Her anınızda komşularınızla, çevrenizdekilerle muhabbeti, ilgiyi, kucaklaşmayı esirgemeyin. Günün sonunda sevgi kazanacak, herkese müjde verin ki her şey çok güzel olacak. Hacı Bektaş-ı Veli pirimizin huzurunda bana dua etmenizi istiyorum. Yolunuz açık olsun. Sıhhatli gidip, gelin ve inşallah dualarımızın kabulüyle İstanbul'a hem baharı getirdik hem de yazı getireceğiz.''

İMAMOĞLU'NA GÖKTÜRK'TE SEVGİ SELİ

İmamoğlu, geldiği gibi, yine izdiham altında İkitelli Cemevi'nden ayrıldı. Buradan Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ne geçen İmamoğlu, burada da coşkuyla ve sloganlarla karşılandı. Seçim otobüsünün önünü kesen vatandaşlar, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmayan İmamoğlu, otobüsün camını açtırıp, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Yüzlerce vatandaş, İmamoğlu'nun konuşmasını yapacağı Atatürk Anıtı önüne kadar seçim otobüsüne eşlik etti. Bu sırada renkli görüntüler oluştu. İmamoğlu, Göktürk'de de binlerce kişiye konuşma yaptı.