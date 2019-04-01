İktidar medyasına bir yalanlama da Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan geldi

31 Mart seçim sonuçları yüzde yüze yakın belirlenirken, iktidara yakın internet sitelerinde dolaşıma sokulan yalan haberlere de devletin ilgili kurumlarından açıklamalar peş peşe geliyor.

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Son olarak yine iktidara yakın internet sitelerinde dolaşıma bir video sokularak “Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulunda mühürlü oy çuvallarını boşaltıp, kendi hazır mühürlü oylarını koyan ve suç üstü yakalanan CHP’liler duruma müdahale eden polislere saldırıyor” şeklinde haber yapıldı.

Yapılan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösteren Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İlçemizde böyle bir olay cereyan etmemiştir. Yerel secimlerimiz büyük bir huzur ve sükun içinde tamamlanmıştır” dedi.