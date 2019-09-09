İl il imsak ve sahur vakitleri: Sahur, imsak ve iftar ne zaman, saat kaçta?

Önemli dini günlerde birçok soru merak konusu oluyor. Sahur saat kaçta sorusuna cevap arayan vatandaşlar aynı zamanda namaz vakitlerini ve iftar vaktini de merakla araştırıyor. Haberimizin devamındaki linkten il il namaz vakitlerine erişebilirsiniz.

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