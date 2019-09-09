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İl il imsak ve sahur vakitleri: Sahur, imsak ve iftar ne zaman, saat kaçta?

Bugün Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü. Milyonlarca Müslüman bu mübarek günü oruç tutarak değerlendirmek istiyor. Oruç, imsak vakti ile başlar. İmsak vakti girdiği zaman yeme içme eylemleri kesilir. Peki imsak vakti ne zaman? İşte Diyanet'in il il imsakiye vakitleri...

17:56 -
Haberler Gündem
İl il imsak ve sahur vakitleri: Sahur, imsak ve iftar ne zaman, saat kaçta?

Önemli dini günlerde birçok soru merak konusu oluyor. Sahur saat kaçta sorusuna cevap arayan vatandaşlar aynı zamanda namaz vakitlerini ve iftar vaktini de merakla araştırıyor. Haberimizin devamındaki linkten il il namaz vakitlerine erişebilirsiniz.

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