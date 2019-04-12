İlçe Seçim Kurulu’ndan flaş Maltepe kararı!

Cumhur İttifakı’nın itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Maltepe’de 1089 sandığın 545’i sayıldı. İlçe Seçim Kurulu, sayımın hızlanması için 20 kurul daha oluşturma kararı aldı.

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Bu önemli gelişme sonrasında sayımın cumartesi gecesi bitmesi beklenirken, AKP’liler ve MHP’liler salona girdi. Sayım alanına topluca giren AKP’liler ve MHP’liler çalışmaları durdurdu.

Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor.

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Çıkan gerginliğin ardından sayımlara yarına kadar ara verildi. Sayım işlemi Cumartesi sabahı hakimlerin verdiği karar üzerine iki değil ’20 Kurul’la devam edecek.