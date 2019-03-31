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İlk sonuçlar geldi! AA yine AKP’yi önde başlattı…

2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı yine her seçimde olduğu gibi oy oranlarını, 'AKP adayları yüzde 70 üzerinde' olarak açıklamaya başladı. Zaman ilerledikçe de AKP oylarının hızla gerilediği görüldü.

18:08 -
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İlk sonuçlar geldi! AA yine AKP’yi önde başlattı…

Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarına kilitlendi. Bu seçimin sonuçları da tüm yayın kuruluşları tarafından AA’nın açıklayacağı verilere göre değerlendirilecek.

Daha önceki seçimlerde de yaşandığı gibi bu sefer de AA, AKP’nin adaylarını yüzde 70’in üzerinde oy oranlarıyla açıklamaya başladı.

İşte AA verilerine göre 3 büyük ilde ilk açıklanan sonuçlar:

Sandıklar açılmaya devam ettikçe AKP’nin oylarının hızla düşmeye başladığı görüldü.

İşte saat 18:20 itibariyle AA’ya göre 3 büyükşehirde son durum:

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Son güncelleme: android-time 18:24 31.03.2019
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