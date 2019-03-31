İlk sonuçlar geldi! AA yine AKP’yi önde başlattı…

Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarına kilitlendi. Bu seçimin sonuçları da tüm yayın kuruluşları tarafından AA’nın açıklayacağı verilere göre değerlendirilecek.

Daha önceki seçimlerde de yaşandığı gibi bu sefer de AA, AKP’nin adaylarını yüzde 70’in üzerinde oy oranlarıyla açıklamaya başladı.

İşte AA verilerine göre 3 büyük ilde ilk açıklanan sonuçlar:

Sandıklar açılmaya devam ettikçe AKP’nin oylarının hızla düşmeye başladığı görüldü.

İşte saat 18:20 itibariyle AA’ya göre 3 büyükşehirde son durum: