İmamoğlu: 39 belediyeyi gezip ön bilgi envanteri oluşturuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, onuncu ilçe belediyesi ziyaretini Sultangazi'de gerçekleştirdi. Belediye binası önünde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte makam odasına çıktı. İmamoğlu, ziyaretle ilgili görüşlerini, “Bugün Sultangazi'deyiz. Başkanımızın misafiriyiz. Belediye Başkanı'mızla, Büyükşehir Belediyesi'nin Sultangazi Belediyesi ile müşterek hareket edeceği konular, Sultangazi Belediyesi'nin beklentileri, bizim bazı tespitlerimiz… Bunlarla ilgili çalışma günümüz olacak. Bugün, 10'uncu belediyemizdeyiz. 39 belediyeyi bu anlamda hızlıca bitirmek amacındayız. Bölgesel çalışma masalarımıza da katkı sunacak bir ön bilgi envanteri oluşturuyoruz. Umarım Sultangazi Belediyesi için İstanbul için çok verimli bir çalışma gününü beraber geçiririz” sözleriyle dile getirdi.

“SIKINTILARIMIZI İLETİP, ORTAK ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ZEMİN OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

“Ben de kıymetli başkanıma bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diyen Dursun da “Hem Büyükşehir hem ilçe belediyelerimiz güzel bir koordinasyon içerisinde, uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Ve bu dönem yine bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Hem ilçemizin ihtiyaçları hem de Büyükşehir'in ilçemize yapacağı yatırımlar konusunda, kıymetli başkanımızla bugün istişareler yapacağız, sıkıntılarımızı iletip, onların çözümü için ortak bir zemin oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, İBB heyeti ve Sultangazi Belediyesi yetkilileri toplantı salonunda bir araya geldi. İlçe belediyesinin yaptığı sunumun ardından saha gezisine çıkan İmamoğlu, Tuz Deposu sosyal konut alanında incelemelerde bulunuldu.