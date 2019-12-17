İmamoğlu: Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasını yeniden tartışalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” düzenliyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un en önemli problemlerinden biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İmamoğlu, “İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda. İstanbul'un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı. Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“ULAŞIMDA ÇÖZÜMLER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI”

İmamoğlu, konuşmasında, kentle ve ulaşım sorunuyla ilgili ilginç veriler paylaştı.

İBB'nin sorumlu olduğu alanın; doğu-batı uçları arasında 165 kilometre, kuzey-güney uçları arasında 45 kilometre olmak üzere 5 bin 343 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını kaydeden İmamoğlu, “165'e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 8oo bine ulaşması bekleniyor. İstanbul'un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor. İBB'nin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor ve bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki, İstanbul'da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şarttır” dedi.

“ATATÜRK HAVALİMANI’NI TARTIŞALIM”

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğinin, yeniden tartışılması ve altının çizilmesini istiyoruz.

*Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil.

16 milyon insan adına, bizim bu konuda tartışmak ve konuşmak, herkesin fikrini alabilmek en doğal hakkımız ve bunu sonuna kadar alırız.

*Neyi, niçin kapatıyoruz? Yarınlarda bunun negatif ve pozitif etkisi neyi getirecek, neyi götürecek? Ya bu şehir, bu ülke hepimizin.

*Bir insanın ömrü belli. Yani Allah herkese güzel bir ömür versin ama bizim görev sürelerimiz gelip, geçiyor. Kimi 5, kimi 10, kimi de 20 yıl. Ama bitiyor.

*Sonrasında biz, bu ülkeye neyi emanet edeceğiz. Tarihte birçok insan, yaptıklarıyla yargılanırlar, yaptıklarıyla övünürler, minnet duyulurlar.

*Ben diyorum ki; bugün bize iletişim kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda iletişim, aynı zamanda toplumun hızlı ve seri bir şekilde buluşabilme imkanı tanıyor.

*Bu şehirde, Atatürk Havalimanı'nı tartışmak zorundayız. Ben, İBB Başkanı'yım. Ben, hiçbir İstanbulluyu böyle bir sürprizle karşılaştırmak istemiyorum.

*İstanbul'da herkesin bilgi almak hakkı var. 4-5 yaşındaki çocuğa bile, kızlarımıza, oğullarımıza bile hepimiz eve gittiğinde hesap veriyoruz.

*Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle bir çağda tartışabilmeliyiz.

*Örneğin Atatürk Havalimanı kapatılmalı mı, açık mı olmalı? Ekonomik verileri ne? Bir bilim insanı arkadaşımız bu konuda bize bilgi aktaracak.

*Biz, bütün bu konuları bütün değerlerimizi tartışmaya açmayı kendimize vazife biliyoruz.

“ATATÜRK HAVALİMANI NEDEN KULLANILMIYOR?”

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Haluk Gerçek, Atatürk Havalimanı'nı hakkında bilimsel verilerle ortaya koydu.

Gerçek, söyle konuştu:

*Çalışan bir havalimanının kapatılmasından kaynaklı ekonomik kayıplar var. Servis ve bakım hizmetlerinin kapatılması nedeniyle ortaya çıkacak kayıplar var.

*Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki otel ve ticari kullanımların ekonomik kayıpları var. Olası deprem sonrası lojistik destek sağlanması açısından Atatürk havalimanının çok önemli konumda olduğunu biliyoruz. 3 havalimanının entegre olarak çalıştırılmasının getireceği faydalar var.

*3 havalimanının raylı sistemle birbirine bağlanması mümkün. Tekrar sormak lazım:Atatürk havalimanı neden kullanılmıyor? Bunu tartışmaya açmalıyız.Kentin bütün paydaşlarının katılımı ile kente ilişkin kararların alınması lazım.

*Avrupa’daki kentlere baktığınızda 6 yıl sürüyor tartışmalar.Biz koskoca çalışan bir havalimanını bir anda kapattık kimseye sormadan danışmadan.Böyle bir şeyin İstanbul gibi bir metropolde olması üzücü.