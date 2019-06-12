Ekrem İmamoğlu: Bu yönetimden sizi kurtaracağız | Son dakika haberleri

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’nin ardından Pendik’te de önce seçim turu attı, ardından Atatürk Meydanı’nda halkla buluştu. Ellerinde ”Her şey çok güzel olacak” flamaları bulunan binlerce vatandaş, İmamoğlu’na, ”Ekrem Başkan” tezahüratıyla sevgi gösterilerinde bulundu.

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İmamoğlu’nun konuşması sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog, renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, kendisine kalabalık arasından künefe gösteren bir vatandaşa, ”Tam konuşurken künefe gösterilir mi? Künefe getirmiş. Üstüne de İmamoğlu yazmış. Sen arabaya yolla, yiyeceğim” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, coşkulu kalabalığa yaptığı özetle şu konuşmayı yaptı:

”SİZLERLE SİYASET ÜSTÜ BİR BAĞ KURDUK”

”Biz, 31 Mart’tan önce bu şehre sevgi, saygı sözü vermiştik. Barış, özgürlük, mutluluk, bir arada mutlu yaşam demiştik. Güler yüzlü, ahlaklı, erdemli, asla kötü söz söylemeyen, işine bakan, işiyle uğraşan, çalışkan bir dönem demiştik. Ne mutlu bana ki, milletimize böyle bir süreci yaşattık. Ne mutlu bana ki, sizlerle, vatandaşlarımızla siyaset üstü bir bağ kurduk. Ben bunu yaşıyorum. Bana bunu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki hukuka aykırı bir karar vererek mazbatamızı elimizden aldığını düşünenler, görüyorum ki bir avuç insan, mazbatamızı alamadılar. Çünkü milletimizle öyle güzel bir bağımız var ki.”

”BU YÖNETİMDEN SİZİ KURTARACAĞIZ”

”Ben, bütün ilçelerimizi, İstanbul’un her köşesini seçilmiş İBB Başkanınız olarak geziyorum. Hep birlikte bu süreci, 23 Haziran’da tamir edeceğiz. Bu sürece vermiş oldukları sıkıntıları hep beraber ortadan kaldıracağız. Çünkü İstanbul’un çözülmesi gereken çok sorunları var. Gelir gelmez adımlarımızı atacağız. Benim önceliğim, bu şehrin çocukları ve anneleri olacak. Şehirdeki çocukları eşitleyeceğim. Her mahalleye kreş açmayı hedef koyuyorum. Çocuk sayısı en yüksek 150 mahallede gelir gelmez kreş açacağız. Biz, bu şehrin insanlarına hizmet etmeyi unutmuş bu yönetimden sizi kurtaracağız dedik. Bu şehrin yoksulluğunu paylaşacağımızı söyledik. Bu şehrin ihtiyacı olan insanlarına katkı sunacağımızı söyledik. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkana kadar insanlarımızın yoksulluğunu paylaşmayacağız da neyi paylaşacağız.”

”İNSANLARI UNUTMUŞLARDI; HATIRLATTIK”

”Dediler ki, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’, dediler ki, ‘Sen hesap kitap yapmayı bilmiyorsun.’ Göreve gelir gelmez bu kardeşiniz talimatları yazdı. Öğrencilerin ulaşım kartlarını 85 TL’den 40 TL’ye indirdik. Suyu yüzde 40 indirdik. Sadece dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşımayı, milli bayramlar ve resmi tatillerde de ücretsiz yaptık. Kim yaptı bu indirimleri? Biz yaptık. İşin komik tarafı ne? Bunlar kalktılar, dediler ki, ‘Biz yaptık’. Bunlar tam komedi. Hem hesap kitap yapmayı bilmeyen ben, indirimi yapınca da indirime ortak olan onlar. Zaten 18 günde bu kardeşiniz, onların 17 yılda yapamadığını yaptı. Sadece indirimler değil, insanları unutmuşlardı, onlara vatandaşları hatırlamayı öğrettik. Neymiş efendim? Makam arabalarını azaltın, korumaları azaltın falan. Bu işler öyle olmaz. Bu işler, içinden gelirse olur. Yürekten gelirse olur. Yapmacık olmaz.”