İmamoğlu eleştirilere cevap verdi: Beklentileri çok değişik sanırım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden 24.5 kilometrelik Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının Esenler'deki bakım ve kumanda merkezinde incelemelerde bulundu. Metro hattının son durumu ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, yapılan metronun sürücüsüz olarak çalışacağını belirterek “Bu alanda hem kumanda hem bir bakım alanı üretilmiş durumda. Bu hat, yoğun bir hat. Günlük çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedef var. Dolayısıyla İstanbul'un en yoğun hatlarından birisi olacak. Uzun da bir hat. 8 yoğun ilçeden geçiyor. Fonksiyonel olarak baktığınızda bazı duraklarda çok yoğun aktarmalar var, Kabataş'ta olduğu gibi. Bazı noktalarda farklı ulaşım araçlarıyla birleşiyor. Kabataş'ta füniküler, tramvay ve deniz hatları var. Mecidiyeköy'de metrobüs ile bağlantısı var. Eyüp'e yine keza Eyüp-Eminönü Tramvay Hattı ile birleşiyor” dedi. Hattın İstanbul'a nefes aldıracak noktalardan birisi olacağını vurgulayan İmamoğlu, hattın 2020 yılının ocak ayında açılmasının hedeflendiğini söyledi.

ADAPAZARI'NDA ÜRETİLİYOR

Hatta deneme sürüşlerinin devam ettiğini anlatan İmamoğlu “Burada araçların 5'i inmiş durumda, 15'i hazırlanıyor. Hem çevreye duyarlı hem de engelli dostu metro araçları var. Araçlar Adapazarı'nda üretiliyor. Engelli vatandaşlarımızın seyahatini kolaylaştıran, aynı zamanda geniş ve ferah araçlar. Bu yönleriyle yenilikçi bir hat. İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var. İstanbul'un ulaşımdaki bir numaralı aktörü metro olmalı. Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü. Yerin altını en maksimum kullanmak zorundayız” dedi.

221.7 KM METRO HATTI VAR

İstanbul'da şu anda yapımı devam eden 221,7 kilometre raylı sistem hattı bulunduğunu kaydeden İmamoğlu bunun 80 kilometresinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi. İmamoğlu, geri kalan 140 kilometrenin de İBB tarafından yapıldığını belirtti.

YARIM KALAN METRO HATLARINI İNCELİYORUZ

İmamoğlu, ihalesi iptal edilen, yarım kalan metro hatlarıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Metro inşaatları içinde ihalesi yapılmış devam eden hatlar olduğu gibi durdurulmuş hatlar da bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:“Ne yazık ki şu an durdurulmuş olanlar var. Hatta sözleşmesi yapılmış başlanmamış olan bile var. Tümüyle inceliyoruz. Sıkı bir denetimle yürütmek istiyoruz bu süreci. Aynı zamanda ekonomik sıkıntılardan dolayı durdurulmuş hatlar var. Bunları inceliyoruz. Çare üretme adına ilgileniyoruz. Biz göreve başlamadan önceki durumları böyle. Yeni finansal kaynaklar oluşturabilir miyiz noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elbette ki yine bu işleri yüklenen firmalarla bu diyaloğu yöneteceğiz. Tabi durdurulan hatlar hangi seviyede durdurulmuş, bunlar da teknik anlamda önemli. Çünkü tünel aşamaları, istasyon noktaları, bakım alanları gibi farklı fonksiyonel noktaları var. Tünel noktasında durdurulmuş olanların teknik bir sorunu var mı buna bakacağız. Neticede metro hatlarının üstünde de yapılılarımız var. Bir sıkıntı doğurabilir mi, bu noktada analizlerimiz sürüyor. Hiç başlanmamış olanlara neden başlanmadığı konusunda analizlerimiz var.”

RİSK VAR

İmamoğlu, devam eden 221 kilometrelik hattın İstanbul'un ulaşım düzenine büyük katkı sunacağını bu nedenle ilk eylem planlarının bu hatların hızlıca devreye girebilmesi için önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti. Yarım kalan metro hatlarının güvenlik riski yarattığını dile getiren İmamoğlu “Şu noktada şöyle bir şey var deyip bir kaygı uyandırmak istemiyorum. Ama elbette bir risk olduğun da gözlemliyoruz. İnşaat süreçleri devamlılık ister. Bazı inşaat aşamalarını yarıda kesmek çok risklidir. Ben de bu işlerin farklı bir bölümünde bulunmuş birisiyim. Dolayısıyla devam edip bitirilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda bütüncül bakıyoruz. Eğer bir süre duracaksa tedbirlerin alınması noktasında yapılacak ilave işlemler nelerdir inceliyoruz” dedi.

İmamoğlu'na metro hattında yaptığı inceleme sırasında yeni atanan Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin de eşlik etti. Önemli görevlere yapılan kadın atamalarla ilgili sorular üzerine İmamoğlu “Bundan sonraki çalışma arkadaşlarımızın içinde tabi ki kadınlar olacak. Az sayıda gördüğüm kadın çalışanlarla çıkışta bir araya gelip fotoğraf çektiririz” diyerek sözü Alpkökin'e bıraktı.

KADIN OLDUKLARI İÇİN DEĞİL UZMAN OLDUKLARI İÇİN ATANDILAR

Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin de “Cuma gününden itibaren atandım. Atandığımız andan itibaren de sabahtan gece geç saatlere kadar sürekli olarak başkanımızın söylediği konular üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Sorunları bir plan çerçevesinde hep birlikte çözeceğiz. Güçlü bir ekibimiz var. Bunlar her biri sırayla gerekli önlemler alınarak çözülecek. Trenlerimiz hızlı şekilde halkımızın hizmetine sunulacak” dedi. “İstanbul'un ulaşımı kadınlara emanet diyebiliyor muyuz?” sorusu üzerine İmamoğlu “Bu kadına dair bir tolerans değil, kadının hakkı. Zira toplumun yarısı hatta yarısından biraz fazlası kadın İstanbul'da. Dolayısıyla kadının girişimci olması, kadının hak ettiği yerde olması bizi mutlu eder. Kızım ve eşim adına mutlu eder.. Bu yönüyle de attığımız adımlar, atamalarımız, genel sekreter yardımcılarımız, diğer birimlerde çalışacak olan kadınlar bu konuda uzman insanlar. Kadın oldukları için değil, uzman oldukları için atanan insanlar. Bunun altını çizelim. Bütün arkadaşlarımız el ele kol kola çalışmak iş üretmek için buradayız. Geçmişten bugüne yapılan takdirle karşılıyoruz ve alkışlıyoruz. Bundan sonra yapılacaklar da yine İstanbul halkı için. Yapanlar da bizim yapacaklar da bizim. Ulaşım İstanbul'un birinci sorunu. Kadın eli değince tahmin ediyorum görmediğimiz noktalar görülecek. Hassasiyetle dokunulacak. Başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

METROBÜS ARAÇLARI YENİLENECEK

İmamoğlu metrobüs hattında yaşanan sorunlarla ilgili de “Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Metrobüs araçlarımızda hem eskiyen araçlar var hem de ters yön ulaşımı sıkıntı kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. Bazılar bir ayda çok ilginç yorumlar duyuyorum. Hani ulaşım sorun çözecekti falan diye… Beklentiyi fazla abartmış olanlar var ya da niyeti farklı olanlar var. Ama metrobüs araçları yoğun bir şekilde gündemimizde. Aynı zamanda bir metrobüs aracının kapasite yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman yerli araç üretimi yapan firmalar da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor.Elbette hızlı rehabilite edeceğimiz ve hızlıca devreye alacağımız kısımları var ama işin tümüyle çözümü gerçekten orada ciddi bir araç yenilemesi söz konusu. Bu anlamda da yeterliliğine inandığımız genel olarak, sistem olarak, yön düzenlemesi olarak uygun araçlar var. Kapasite olarak ama bunların imalatı devreye alınması ne yazık ki kışa yetişecek bir durum değil ama bir rehabilitasyonla bazı sıkıntıları giderecek durumdayız” yanıtını verdi.

“MÜZE YAPARIZ”

Daha önceki dönemde Hollanda’dan alınan ve İstanbul yol koşullarına uygun olmadığı için kullanılamadığından garajlarda çürümeye terk edilen metrobüs araçlarının nasıl değerlendirileceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu “Artık bakacağız. Müze mi yaparız onları bilmiyorum. Tabi yanlış adımların atıldığı bazı işler oldu metrobüs alımlarında. Özellikle İstanbul'un topografyasına uygun olmayan araçlar alınmıştı. Ciddi paralar harcanmıştı. Bunlar üzücü şeyler. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. Yöneticide olması gereken kabiliyet işi ehline teslime etmek. Her konuda biliyorum dememek. Biz de onu yapacağız” dedi. İmamoğlu metrobüs hattının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine de yeni metrobüs hatları planladıklarını açıkladı.