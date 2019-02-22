İmamoğlu: Kızdırdılar beni, 200 bine çıkardım

Seçim çalışmaları kapsamında PERPA Ticaret Merkezi’ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na partisinin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin de eşlik etti.

“BU ŞEHRE SEVGİYİ VE SAYGIYI HATIRLATMAYA GELMİŞ BİR ADAYIM”

PERPA toplantı salonunda esnafa seslenen İmamoğlu, “Bu şehre sevgiyi ve saygıyı hatırlatmaya gelmiş bir belediye başkan adayıyım.Benim konum İstanbul. İstanbul’un sorunları ve o sorunlara çözüm bulmak, yani beni başka hiçbir konuya muhatap edemeyecekler. Hiçbir husus karşılık bulamayacak. Yani kavga, gürültü, patırtı isteyecekler hiçbirine biz muhatap olmayacağız. Hatta ola ki biz biraz bekleyelim 15-20 gün öncesinde kızdırmaya çalışalım ya da problem yaratmaya çalışalım diye düşünebilirler. Hiçbir faydası yok. Hatta bugünden başlarlarsa oyum daha çok artar. Benim işim kavgayla değil. Ben İstanbul’daki 16 milyon insana, toplumumuzun o derin vicdanını, ahlakını, sevgiyi ve saygıyı hatırlatmaya gelmiş bir belediye başkan adayıyım” diye konuştu.

“ÇOK KONUŞMAYACAKSINIZ,İŞ YAPACAKSINIZ”

İstanbul’da son 5 yılda 30 kilometrelik metro açıldığını ve 25 yılda 170 kilometreye ulaşıldığını belirten İmamoğlu, “Çok konuşmayacaksınız, iş yapacaksınız. Çok konuşuluyor, iş yok. Bu şehirde, son 5 yılda 30 kilometrelik metro açıldı. Bu, hiçbir şey yapılmamıştır anlamına gelir. 25 yılda 170 kilometreye ulaşıldı. Aynı dönemde Şanghay 650 kilometre, Yeni Delhi 400 kilometre, Seul 500 kilometre yapmış.Biz 170 kilometre yapmışız. Nerede başarı? Kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. İhtiyacı yapacaksın. Biz, 5 yılda 640 kilometreye çıkmayı hedef koyduk. Müsrifliği bu şehrin hafızasından çıkarıp, tasarrufla, kendi bütçesiyle, sağlıklı borçlanmayla biz bunu çok güzel başaracağız. İstanbul, dünyadaki birçok ülkeden daha büyük bütçeye sahip. Siz, yeter ki önceliklerinizi konuşun. Yani Formula-1 yapıp orada yatırmayın. Olimpiyat Stadı gibi yapıp hiçbir işe yaramayan işler üretmeyin” ifadelerini kullandı.

“BENİ KIZDIRDILAR HEDEFİMİ 200 BİNE ÇIKARDIM”

Perpa’yla ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yapacakları alanlar olacağını belirten İmamoğlu, “Bu şehirde 18-25 yaş arasında 350 bin işsiz genç var. Bu bir tehdit. Oturup düşünelim. Bu tehdidi gidermenin yolunu bulalım. ‘150 bin gence iş bulacağım.’ dedim. Rakibimiz, ‘Belediyenin işi iş bulmak değil’ deyince, kızdırdılar beni, biz bunu 200 bine çıkardık. Bunların yüzde 10’una istihdam yaratma konusunda PERPA bize yardımcı olacak. İşe göre, iş gücü hazırlayacağız. Daha komiğini söyleyeyim mi? Bunu söyledim, benden sonra açıklama yaptı. ‘Ben de 500 bin kişiye iş bulacağım’ dedi.Ben de sizin gibi güldüm vallahi.” dedi.

“EĞİTİM, EN DERİN PROBLEM”

İstanbul’un en derin probleminin eğitim olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: “Yani 4 yaş altı 1 milyon 200 bin çocuğun sadece yüzde 15’i okul öncesi eğitimden faydalanıyor. Hangi çağdayız, hangi çağdaşlıktayız veya biz nasıl bir nesil hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz nesil eğer gelişime açık güzel bir nesil olacaksa, iyi bir eğitim almalı.Dolayısıyla biz bu konuları PERPA’yla da TÜSİAD’la konuşacağız.İstanbul’un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. İstanbul’da her ilçede hem ilçe belediyelerle beraber hem büyükşehir belediyesi olarak kreş işine el atacağız, biz eğitimin en önemli partneri olacağız. Ama gücümüzü sizin gibi dev kuruluşlardan almak zorundayız. Seferberlik. Aynı şeyi farklı iş dünyası sohbetlerinde de söyledim. Anadolu da birçok yer için eğitim seferberliği yapardık. Oradaki çocuklar iyi eğitim alsınlar diye. Şimdi köylerde, kırsalda çocuk kalmadı ki. Çocuklar, şehirlerde. Şimdi aynı seferberliğe İstanbul’un ihtiyacı var. Bu vahşi durumdaki eğitim koşullarını tek başına büyükşehir belediyesi elbette düzeltemez. Ama büyükşehir belediyesi bu işin lokomotifi olacak.”

“KONUT STOĞUNU, KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE KULLANACAĞIZ”

İmamoğlu, toplantının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. İmamoğlu, konut fazlasıyla ilgili soruya, “Lüks konut üretmeyle ilgili de plansızlık var. Aynı zamanda şehri de kitleyen, şehrin boş alanlarını da bu şekilde doldurarak bir nevi bu şehre biraz da ihanet edilen bölümlerin başında geliyor. Konut fazlası, kıymetli olan İstanbul’u ucuzlatmıştır. Kıymetsiz, değersiz, satılmayan bir pozisyona düşmüştür. Bu pozisyonu İstanbul hak etmiyor. Konut stoğunu, özellikle kentsel dönüşüm planlaması çerçevesinde İBB olarak kullanacağız. Üretici firmalarla ve kurumlarla bir düzen oluşturarak tabii ki burada hemşehrilerimizin kabulü, önemli ve değerli. Bu ihtimali de gözeterek, insanlara alternatifli bir çözüm sunma çabası içerisindeyiz.” şeklinde yanıt verdi.

“MEGABÜS GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM”

İmamoğlu, ulaşımda öncelikleri ile ilgili soruyu da, “Önceliğimiz Megabüs değil. Biz burada en büyük projeyi metro olarak kabul ediyoruz. İstanbul’un birinci sıra önceliği bu. Megabüs, geçici bir çözüm.” diye cevapladı.