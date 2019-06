İmamoğlu: Millet karar verdikten sonra karşısında duracak kişi henüz doğmadı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah Bahçelievler’de başlatıp, Şişli, Üsküdar ve Sancaktepe’de sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinde Ümraniye’ye taşıdı. İmamoğlu, seçim otobüsüyle ilçede seçim turu atarak halkla selamlaştı.

Ümraniyeliler, yol boyu İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Zaman zaman otobüsün önünü kesen vatandaşlar, İmamoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Seçim turunu tamamlayan İmamoğlu, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde halkla buluştu.

İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüs, yaşanan izdiham nedeniyle miting alanına zorlukla girebildi. Trafiğe kapalı caddeyi hınca hınç dolduran, çevre sokaklara taşan kalabalık, sık sık ”Ekrem Başkan”, ”Her şey çok güzel olacak” ve ”Hak, hukuk, adalet” sloganlarını attı. Yüzlerce vatandaş da İmamoğlu’nun mitingini ev ve iş yerlerinin balkonlarından, çatılarından izledi.

”HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU!”

İmamoğlu, konuşmasına, ”23 Haziran’da ne kazanacak söyleyeyim size? İnadına sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek. Bu yüreğiniz, bu millet için dualarınız, bu şehir için güzel dilekleriniz kazanacak” sözleriyle başladı. ”Ümraniye’nin çocukları burada. İstanbul’un geleceği olan çocuklar için çalışacağım. İstanbul’un dinamizmi, heyecanı olan gençler için, bu toplumun vicdanı kadınlar, anneler, pırıl pırıl genç kızlar için çalışacağım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ”Sizlere, ‘Son hafta sürprizim var’ demiştim. Aslında gerçekleşti. Yani, her şey çok güzel oldu, oldu. Ne mutlu bize. Biraz gülelim. Moralinizi hiç bozmayacaksınız. Ben, İstanbul’da 16 milyon güler yüzlü insan istiyorum. Herkes bunun içinde olacak.”

”BİR AVUÇ MIZIKÇILAR!”

”Biliyorsunuz, hafta sonu bir açık oturum yaptık” diyen İmamoğlu, ”6 aydır yalvarıyorum, ‘Gelin konuşalım’ diyorum. Neyse. Kabul ettiler. ‘O olsun’ dediler; olsun. ‘E bu olsun’ dediler; o da olsun. Şimdi neymiş efendim? Canlı yayından önce görüşmüşüz, görüşmemişiz. (Yuh sesleri) Yuhalamayın, gülün. Komikler, komikler, gülün. Size gülmek yakışıyor. Rakibimiz demedi mi: ‘Vız gelir, tırıs gider’. E ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Maçı kaybetti. Çocuklar gibi mızıkçılık yapıyor. Tarihin gördüğü en mızıkçı davranış. Ben bunlara ve bu şekilde davrananlara bir tarif daha yaptım: ‘Bir avuç mızıkçılar’. Neymiş? İşin içinde gizli görüşmeler, gizli planlar yapmışız. Ayıptır. Şimdi de 6 ay ‘Otelde görüştüler’ diye konuşurlar. Üzülüyorum ben bunlara. Kendi akıllarıyla alay ediyorlar. Ben, bunların inanın aklına bile gülüyorum. Her yerde dua ediyorum: Allah bunlara akıl versin” şeklinde konuştu.

”SEÇİM BİTECEK; ‘SEÇİMDEN ÖNCE OLUR’ DİYECEKLER!”

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ”Onlar ne söylerse söylesin, bu kardeşiniz onlarla hiç muhatap olmayacak. 3-4 günde bile, aklınıza hayalinize gelmeyen iftiralar atacaklar. Her şeyi söyleyecekler. Seçim bitecek, ondan sonra da diyecekler ki, ‘E seçimden önce olur!’ Bana ters, ben yapmam. Yarın utanacağım hiçbir sözü söylemem. Bu arkadaşların aklı böyle. Bu tehditlere, kötü sözlere aldırış etmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Yollayın gitsin. Pazar günü, millet karar verecek. Milet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi, henüz doğmadı. Yok böyle birisi. Millet iradesinin karşısında hiç kimse duramaz. Bizim inancımız tek: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siz, milletçe bir de bu arkadaşlara demokrasi dersi vereceksiniz.”

”HER SANİYE ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ!”

İktidar kanadından kendisine gelen ”özür baskısına” da değinen İmamoğlu, ”Ağızlarından bir de hiç düşürmüyorlar. Efendim, İmamoğlu özür dileyecekmiş. Hatırlatalım mı bu arkadaşlara bazı şeyleri? Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı? Millet İttifakı’na, yani bana, bu arkadaşlar, ‘zillet’ dedi mi? Türkiye’nin bir siyasi partisi olan HDP’li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara ‘terörist’ dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye ‘hain’ dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Biz, ahlaklı dili getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Milletine hep güzel cümleler kuran, umut veren tavırdan vazgeçmeyeceğiz. Neymiş? Azgın azınlık. Lafa bak. Sizler, hakkını arayan milyonlarca insansınız. Sizler haklı çoğunluksunuz. Onlar, bir avuç insan” ifadelerini kullandı.

”HER AİLENİN BİR FERDİ OLMAK İSTİYORUM”

”Bu şehrin yoksulluğuyla mücadele edeceğim” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Kimin parasını kime dağıtıyorsun diyorlar ya, onların helal paralarını bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz. 360 derece söz veriyorum. Ben, herkesin oyunu alacağım. Çünkü ben, Allah şahit, içimde inanılmaz bir insan sevgisi var. Bu sevgiyi hepinizle paylaşmak istiyorum. Her ailenin bir ferdi olmak istiyorum. Kime oy verirsen ver, nasıl yaşarsan yaşa, inançlara saygılı, birbirine selam veren, komşusunun kapısını rahatça çalan… Değerli hemşehrilerim, sizin aranıza nifak sokan, hangi illetse, evinizin içine sokmayın. Kapatın televizyonları. Zaten ben bir daha çıkayacağım. Meydan meydan gezeceğim. Görmek isterseniz, bizim kanallarımız var, oradan izleyin. Her gün bir çuval iftira, yalan, dolan. Evde TV’yi kapatın, çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, babanızı dinleyin. Raiting düşsün, milletin huzuru büyüsün.”

”MİLLET SEVGİSİ GELİYOR, BAYRAK SEVGİSİ BÜYÜYOR”

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ”Efendim, 82 bin belediye çalışanına İmamoğlu kötü davranacakmış. Alın teri döken herkese saygı duyarım. Yeri başımın üstü. Yeter ki bu millet için çalışsın. Ama 2 şey yapacağım. Belediyenin şirketlerinde çalışanlara zoraki ilçe ilçe çalışma yaptırtıyorlarmış. Onlara gidin millet için çalışın diyeceğim. Kimse belediyeye patron seçmiyor. Bizim gibi hizmetkar lazım. Zorla mitinge gitmek yok diyeceğim. Allah bu devleti ve memleketi kibirden korusun. Ben, sizi kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Seferberlikler yapacağız. Çok çalışacağız, kısa zamanda büyük işler yapacağız. Size bir müjde veriyorum. 24 Haziran’da hepinizi Saraçhane’ye bekliyorum. Pazartesi İstanbul’a adalet, özgürlük, barış, güzellik geliyor. Millet sevgisi geliyor, bayrak sevgisi büyüyor.”