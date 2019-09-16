İBB’nin yeni yönetimi zabıta destek hizmet ihalesi için yetki aldı

İBB'nin 2017 yılında açtığı “30 Aylık Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti” ihalesi 178 milyon 992 bin 590 TL bedel karşılığında Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. Firma ile imzalanan 30 aylık sözleşmenin süresi 30 Eylül 2019 tarihinde doluyor. İBB Zabıta Destek Hizmet Müdürlüğü'nün süresi dolan sözleşme nedeniyle “Nitelikli Zabıta Destek Hizmet Alımı” ihalesini yenilemek için yaptığı başvuru 13 Eylül 2019 tarihli İBB Meclisi'nde gündeme geldi.

36 AYLIK İHALEYE ÇIKILACAK

Mecliste oya sunulan Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarının ortak raporunda, Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Zabıta Müdürlükleri'nin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işler dışında kalan “yıkım, iş makinesi ve araç-gereç kullanma, taşıma, teknik hizmetler” gibi yardımcı hizmetlerin görülmesi için 36 ay süreli “Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı” ihalesi düzenlemek üzere ilgili müdürlüğe yetki verilmesi uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi. Önümüzdeki günlerde ihalenin tarihi belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.