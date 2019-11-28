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İmamoğlu: Sizi bir arada görünce zihnimde bir ışık yandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu. İmamoğlu, "İstanbul Yatırım Ajansı" kurmayı hedeflediklerini söyledi.

15:26 -
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İmamoğlu: Sizi bir arada görünce zihnimde bir ışık yandı

ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa ve İtalya’nın ticaret odaları başkanlarıyla yetkililerinden oluşan 24 kişilik heyetle İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda buluşan İmamoğlu, İstanbul'un tanıtımı ve kente yatırım konularında çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul Yatırım Ajansı’nı kurmayı hedeflediklerini belirterek, “İstanbul Yatırım Ajansı’nın belediyenin bir birimi değil katılımcı bir karakterle büyümesi gereken bir alan olması konusunda da yol almak istiyoruz. Dolayısıyla sizi bir arada görünce, sizin o kurulacak olan kurumun parçası olmanız gerektiği konusunda zihnimde bir ışık yandı. Bunu mutlaka sizlerle konuşmak isterim.” ifadelerini kullandı. (AA)

ABD Almanya Avustralya Belçika Fransa Hollanda İngiltere istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İsviçre İtalya Lüksemburg WhatsApp
Son güncelleme: 15:29 28.11.2019
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