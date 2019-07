İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istifa eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın açıklamalarına çok sert cevap verdi. Baraçlı dün yaptığı açıklamada İBB ile ilişiği kesildikten sonra yönetmelik gereği iştiraklerdeki yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığının da sona erdiğini söylemişti. İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut'un istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevlerinin de sona erdiğini belirtmişti. İstifa eden diğer genel sekreter yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan'ın ise yönetim kurulu başkanı oldukları iştirak şirketlerinin genel kurullarının toplanması için çalışma yaptığını, geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle çağrıların tamamlanmasının ardından iştiraklerdeki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

“BENİM KONUŞMAMI MI BEKLEDİLER?”

Baraçlı'nın açıklamasına tepki gösteren İmamoğlu “Niçin Cuma? Benim konuşmamı mı beklediler yani? Mazbatayı alalı bir aya yaklaşıyor. Niçin Cuma? Kimse milletin aklıyla oynamasın. Bizim burada aradığımız ahlak ve iyi niyet. Ben İBB başkanıyım, 5 milyona yakın oy almış bir insanım. 16 milyonun hesap soracağı kişiyim ben. Bir, ben Cuma günü açıklama yapıyorum ve o günün akşamında istifalar ediliyor. İki, insanlara biz tebligat gönderiyoruz bir an önce genel kurulları yapın ki biz kendi ekibimizle kendi kadromuzla sürece hakim olalım” dedi.

İstanbul'un bütçesinin üçte ikisini iştiraklerin kapsadığını yineleyen İmamoğlu “Bu millet bize hesap soracak. Paramız nasıl kullanılıyor gerçekten İstanbul lehine mi kullanılıyor? Birincisi bu. İkincisi, biz oradan bilgi alacağız. Bakın biz sağlıklı bilgi alamıyoruz. Kim istifa etti, etmedi sağlıklı bilgi alamıyoruz” dedi.

NEDEN AĞUSTOS AYI BEKLENİYOR?

İmamoğlu, iyi niyetli olmayan bir şekilde şirketlerin kuruluş yönetmeliğinin verdiği yetki ile 45 günlük sürenin tamamının kullanıldığını, neredeyse Ağustos ayının sonuna doğru genel kurul kararları alındığını kaydetti. İmamoğlu “Niçin? Bir hafta sonraya alın. 10 gün sonraya alın. Yazıktır, günahtır. Neyi kaçırıyorsunuz orada nasıl bir sistem yönetiyorsunuz? Bu millet İstanbul'un konsolide bütçesinin neredeyse üçte ikisinin içinde olduğu iştirakler üzerinden benden hesap soracak. Ben şu anda sürece hakim değilim. Bu kadar net. Onun için bir bize yazı yazmayı bıraksın, ben ahlaka ve iş ahlakına ve insanlara olan, İstanbullulara olan saygısına dönük bir mesaj verdim. Bak ne güzel karşılığını buldu. O akşam 6 üst düzey yönetici istifa etti. Konuşmasak daha kaç hafta duracaktı? Genel kurula kadar duracaktı” diye konuştu.

“BAKSINLAR, KİMİN DANIŞMANLARI HALA YÖNETİM KURULLARINDA?”

İmamoğlu, “Bir baksınlar bakalım kimin danışmanları hala yönetim kurullarında. Sorun kendisine. Ya da özel kalemi hala yönetim kurulunda. Niye duruyorlar orada? Niye istifa etmiyorlar? Kimi bekliyorlar? Birinden talimat mı bekliyorlar? Bakın çok net söylüyorum. 16 milyon insanın huzurunda söylüyorum ki her anını bu Büyükşehir Belediyesi'nin her anını her kuruşunu her faaliyeti İstanbullularla paylaşacağım. Onlar gibi kapalı kutu devre bir sistem oluşturmayacağız. Bu hafta Pazartesi bugün tatil, Salı- Çarşamba hamlelerimizi göreceğim. Genel kurul vesaire yapılmadıktan sonra da herkesi deşifre edeceğim. Milletin malının üzerine oturmasınlar kardeşim” dedi.

“GİTSİNLER, İŞİMİZE BAKALIM”

Bir hafta içinde karar alıp genel kurulların yapılmasını isteyen İmamoğlu, “Ekibimizi, kadromuzu oraya getirelim ve millet bizden hesap sormaya başlasın. Bakın 23 Haziran, bugün 15 Temmuz. 1 hafta sonra bir ay bitmiş olacak. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kimin malı bu? Biz her kuruşuyla ilgili hesap vermek istiyoruz millete. Bıraksın gitsinler, kadroları oluşturalım, işimize bakalım. Süreleri bitti. Bakın Ankara'da hala 100 gün geçmiş, şirketlerin kaçına isim atayabilmiş. Ya nedir bu direnç? Milletin malı, bakın belediye başkanından hesap soracaklar. İstanbullu benden başka birinden hesap soracak mı İBB ile ilgili? Hayır, benden hesap soracaklar. O zaman İstanbullu kararını vermiştir. Bıraksınlar gitsinler, işimize bakalım. Bir avuç insanın milletin hakkına, milletin buradaki iradesine karşı durmasına biz müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“SİYASİ BİR İRADE Mİ SİZE TALİMAT VERİYOR?”

İstifalardan Cumartesi günü haberdar olduğunu ifade eden İmamoğlu “Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu işin bütününe bakıyorum. Yönetim kuruluna katılan arkadaşlarım var. Zabıta marifetiyle çağrı yaptım. 12’si geldi diğerleri gelmedi. Sorduğum soruyu söyleyeyim. Kişisel iradenizle mi hala orada duruyorsunuz, siyasi bir irade mi size talimat veriyor? Bakın bu soruyu orada sordum, burada da soruyorum. Benim her şeyim şeffaf. Hiçbir cevap alamadım. Ama alana kadar her ikisine de cevap verilmiş gibi algılarım. Bu kadar açık net” dedi.

HALKIMA SESLENİYORUM: HAKİM DEĞİLİM

İmamoğlu şöyle devam etti: “Yaklaşık 20 günümü doldurdum. Hesap sorulacak günlerim tıkır tıkır, işliyor. Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3’te 2’sine, çalışanın yüzde 80’ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım. Bu kadar net. Milletimize duyuruyorum. Buna bir irade engel oluyorsa, yanlış yoldadır. Bu millet bizden hesap soracak. İştirakler bir an önce genel kurullarını öne çekmeliler. Bir an önce şirketlere biz kadromuzu atamalıyız.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Bütün iştirak şirketlerinde Ağustos ayının 23-24-25 ve 28'ine genel kurul alma çabası olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Son gününü son anını kullanma çabası. Nedir bu? 40-45 gün daha orada duracaksınız. Niçin? Kendi şirketin değil. Ben bu sizden şahsına devir almıyorum. Orada artık kimin durduğunun bir önemi yok. Suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımdır, değildir, suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz verdim. Cuma günü konuştum, cevap verdi. Güzel, bir karşılık buldu. Bu günde sayenizde konuşuyorum. Umarım yarın yine bir karşılık bulur. Bulmadı, konuşmaya devam edeceğim” dedi.