İmamoğlu: Türkiye’nin yarısından fazlasını yöneten bizler büyük başarılar kazanacağız

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca ve Silivri mitinglerinin ardından günün finalini, Büyükçekmece Pazar Alanı’nda yaptı. Mitinge katılan binlerce kişi, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu’na mitingde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile çok sayıda milletvekili eşlik etti.

İmamoğlu, konuşma yapacağı seçim otobüsünün üzerine eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıktı. İmamoğlu çifti, mitinge katılan vatandaşları birlikte selamladı. İmamoğlu, konuşmasının başında, ”Mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganı atılması üzerine, ”Mazbatayı İmamoğlu’na millet veriyor, millet” yanıtını verdi.

YILDIRIM’A ”MODERATÖRSÜZ” DAVET!

”Bu İstanbul seçiminde tereddütsüz sevgi kazanacak” diyen İmamoğlu, sözü TV yayını sonrasında yaşananlara getirdi: ”Mızıkçılık, bir yerden sonra hiç çekilmiyor. Mızıkçılık, bunlara hiç yakışmıyor. Şu kalan 2 gün de bile, ben, sadece rakibim için de söylemiyorum, rakibim yanına birkaç kişiyi de alabilir, yalnız da olabilir, moderatörsüz de olabilir, her yerde konuşmaya hazırım ben. Her yerde konuşabiliriz. Üzülüyorum bunların hallerine. Seçime 2-3 kala, psikoloji bozulmuş halde saldırıyorlar. Saldırdıkları gibi, tehdit bile etmeye kalkıyorlar. Neymiş efendim? Ordu Valisi’nden özür dileyecekmişim, özür dilemezsem koltuğumun başına gelemezmişim. Millet İttifakı’na, yani bana, bu arkadaşlar, ‘zillet’ dedi mi? Türkiye’nin bir siyasi partisi olan HDP’li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara ‘terörist’ dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye ‘hain’ dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Bize siyaset ve ahlakı öğretecek en son dili kullanıyorlar. Bize öğretemez onlar. İstanbul’da öyle hizmet yapacağız, öyle dil kullanacağız ki, ben bu arkadaşlara ahlaklı siyaseti öğreteceğim. İstanbul’u barıştırmaya, kucaklaştırmaya, İstanbul’da bir arada yaşama sevincini tattırmaya geliyorum.”

”TÜRKİYE’Yİ BU SIKIŞMIŞ DÖNEMDEN ÇIKARACAĞIZ”

”Bu şehre eşit paylaşımı getireceğiz” diyen İmamoğlu, ”Bu şehrin nimetlerini, bu kentin 16 milyon insanına dağıtacağız, bir avuç insana değil. Biz, israfla çarçur edilen İstanbul’un kaynaklarını, tasarrufla büyüteceğiz. Bu şehri dünya kenti yapacağız. 39 ilçesine eşit davranacağız. Büyükçekmece’de yıllardır hizmet eden Doktor Hasan Akgün, ilk defa İBB’de bir yol arkadaşıyla görev yapacak. Büyükşehir tarafından ihmal edilen, hizmetleri engellenen Büyükçekmece’yi, tüm hizmetlerini kardeşçe iki başkan olarak ayağa kaldıracağız. Çatalca’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı misafir ettim. Biz, bütün başkanlarımızla hizmet için yarışacağız. Çok güzel bir başarıyla Antalya’yı, Mersin’i kazandık. Millet İttifakı adayları, seçimi büyük başarıyla kazandı. Birçok ilde daha başarı elde ettik. Yanımıza bize güç katması için Türkiye’nin birinci şehri Adana’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı davet ediyorum. Türkiye’nin her yerinde, büyük sorumlulukla, değişimin yerelden başladığını bilen inançla, birbirine dayanışarak, halkının arasında milletine hizmetle, adanmışlıkla hizmet edeceğiz. Türkiye’nin bu sıkışmış daralmış döneminden sıyrılıp çıkması adına, milletçe seferberlikler başlatacağız. Ülke olarak, her şehirde, Türkiye’nin yarısından fazlasını yöneten bizler, büyük başarılar kazanacağız. Hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.